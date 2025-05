Youma Diakite chi sono il compagno Fabrizio Ragone e i figli

Youma Diakite nel corso degli anni è diventata un volto noto dello spettacolo e del piccolo schermo. L’ex modella e attrice, piuttosto riservata a tal riguardo, è da diversi anni legata al compagno Fabrizio Ragone, un’unione sentimentale che li ha portati a diventare genitori di due splendidi figli.Fabrizio Ragone, compagno di Youma Diakite, è un imprenditore di professione, classe 1981 e laureatosi in Scienze della Comunicazione; poche dunque le informazioni disponibili sul suo conto, essendo lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori televisivi a differenza invece della sua compagna. Dall’amore della coppia sono nati due figli, il primogenito Mattia nel 2014 e una bambina nel 2020, della quale la modella non ha mai svelato il nomeYouma Diakite ha così costruito una famiglia bellissima e molto affiatata al fianco del compagno Fabrizio Ragone dei suoi due figli. 🔗 Metropolitanmagazine.it - Youma Diakite , chi sono il compagno Fabrizio Ragone e i figli nel corso degli anni è diventata un volto noto dello spettacolo e del piccolo schermo. L’ex modella e attrice, piuttosto riservata a tal riguardo, è da diversi anni legata al, un’unione sentimentale che li ha portati a diventare genitori di due splendididiDiakite, è un imprenditore di professione, classe 1981 e laureatosi in Scienze della Comunicazione; poche dunque le informazioni disponibili sul suo conto, essendo lontano dal mondo dello spettacolo e dei riflettori televisivi a differenza invece della sua compagna. Dall’amore della coppianati due, il primogenito Mattia nel 2014 e una bambina nel 2020, della quale la modella non ha mai svelato il nomeha così costruito una famiglia bellissima e molto affiatata al fianco deldei suoi due. 🔗 Metropolitanmagazine.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Donna strangolata a Chignolo Po, il compagno ha confessato: «Sono stato io» - Il compagno di Sabrina Baldini Paleni, la donna trovata morta venerdì 14 marzo 2025 nella sua villetta di Chignolo Po, in provincia di Pavia, ha confessato di aver ucciso la convivente dopo un litigio. Dopo essere inizialmente fuggito, Franco Pettineo, fratello dell’ex marito di lei, è stato rintracciato dai carabinieri a Pandino, nel Cremonese, e ha ammesso di aver strangolato la donna giovedì notte. 🔗lettera43.it

Angelo Pisani, chi è l’ex compagno di Katia Follesa: si sono lasciati nel 2023 - Comico e cabarettista milanese, Angelo Pisani è noto soprattutto per gli sketch sul palco di Zelig in coppia con l’amico e collega Marco Silvestri. Per circa un decennio, a cavallo tra gli Anni 90 e i 2000, i due hanno fatto ridere generazioni di italiani come Nucleo e Capsula, personaggi dei Pali e Dispari che prendevano in giro i teenager dell’epoca. Nella vita privata, Pisani ha avuto una lunga relazione con Katia Follesa, attesa come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, terminata nel 2023 e dalla quale nel 2010 era nata anche l’unica figlia, Agata. 🔗lettera43.it

“Sono il primo uomo transgender del Regno Unito a rimanere incinta in modo naturale”. La storia di Malachi Clarke e il compagno Charlie Bennett - “È il primo uomo transgender da donna a uomo nel Regno Unito ad aver mai concepito un bambino in modo naturale e ad aver reso pubblica la sua esperienza”. Scrive così il Mirror raccontando la nascita di Baby A, due anni, che ha due genitori: Malachi Clarke (27 anni, transgender) e Charlie Bennett (31 anni, gay). La loro storia d’amore arriva dal Regno Unito e racconta di due anime (prima di ogni etichetta) che si sono incontrate. 🔗ilfattoquotidiano.it