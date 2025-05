Yildiz Arsenal i Gunners piombano sul numero 10 della Juventus! Ecco la richiesta del club bianconero Le cifre

Yildiz Arsenal, i Gunners piombano sul numero 10 della Juve. Non solo Vlahovic: novità sul futuro del turcoNon solo Vlahovic. Come riferito dal portale inglese TeamTalk, l'Arsenal punterebbe al doppio colpo in casa Juventus: i Gunners, oltre al centravanti serbo, avrebbero messo nel mirino anche Kenan Yildiz.Il club inglese potrebbe presentare una maxi-offerta complessiva ai bianconeri nella prossima estate. Per Yildiz, però, serviranno oltre 80-90 milioni di euro. La Juve si priverà del suo numero 10 solo di fronte ad offerte irrinunciabili.

