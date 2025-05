Yemen raid Usa su Sanaa | tre feriti

raid Usa contro la capitale dello Yemen Sanaa, controllata dai ribelli sciiti, che hanno provocato tre feriti. La nuova operazione arriva dopo l’attacco di lunedì scorso che ha colpito una prigione dove erano detenuti migranti africani, in cui sono morte almeno 68 persone, secondo il gruppo filo-iraniano. Le forze Usa stanno prendendo di mira le infrastrutture degli Houthi con raid che partono dalle portaerei Harry S. Truman nel Mar Rosso e Carl Vinson nel Mar Arabico, in risposta agli attacchi delle milizie sciite verso le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. 🔗 Lapresse.it - Yemen, raid Usa su Sanaa: tre feriti Gli Houti hanno denunciatoUsa contro la capitale dello, controllata dai ribelli sciiti, che hanno provocato tre. La nuova operazione arriva dopo l’attacco di lunedì scorso che ha colpito una prigione dove erano detenuti migranti africani, in cui sono morte almeno 68 persone, secondo il gruppo filo-iraniano. Le forze Usa stanno prendendo di mira le infrastrutture degli Houthi conche partono dalle portaerei Harry S. Truman nel Mar Rosso e Carl Vinson nel Mar Arabico, in risposta agli attacchi delle milizie sciite verso le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. 🔗 Lapresse.it

Yemen, migliaia in piazza a Sanaa con gli Houthi e contro i raid Usa - Sanaa, 18 apr. (askanews) - Migliaia di sostenitori dei ribelli Houthi sono scesi nella capitale yemenita Sanaa per manifestare contro gli ultimi attacchi aerei statunitensi che hanno provocato decine di vittime e per esprimere il loro sostegno ai palestinesi di Gaza. Secondo il portavoce del ministero della Sanità yemenita, Anees Alasbahi, nei raid aerei lanciati la scorsa notte contro il porto petrolifero Ras Issa, nella provincia di Hodeihah, almeno 74 persone sono morte, mentre i feriti sono oltre 170. 🔗quotidiano.net

Raid Usa a Sanàa nello Yemen, morti e feriti - ROMA (ITALPRESS) – Sono almeno dodici le persone che sono state uccise e altre trenta quelle ferite in raid americani condotti nelle prime ore di oggi sulla capitale dello Yemen, Sanàa. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dei ribelli Houthi. I raid aerei hanno colpito un mercato nel distretto di Farwa, secondo quanto reso noto dai media. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Yemen, raid americani su Sanaa: tre feriti - (LaPresse) Gli Houti hanno denunciato raid statunitensi contro la capitale dello Yemen Sanaa, controllata dai ribelli sciiti, che hanno provocato ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Yemen, attacchi Usa a Sanaa: ci sono diverse vittime - Attacchi aerei statunitensi contro la capitale dello Yemen, Sanaa, hanno provocato diverse vittime (almeno otto). Lo hanno dichiarato i ribelli Houthi, mentre l'esercito americano ha ammesso di aver e ... 🔗informazione.it

Yemen, nuovi attacchi Usa sulla capitale Sanaa - Pennacchi di fumo si alzano su Sanaa dopo che gli attacchi aerei degli Stati Uniti hanno colpito diverse aree della capitale yemenita. Le immagini pubblicate dalla Tv Al-Masirah, gestita dagli huthi, ... 🔗informazione.it