Yamal segna contro l’Inter e il padre quasi smonta i seggiolini dello stadio: la reazione sfrenata dalla tribuna – VIDEOSta facendo il giro del web la reazione quasi spropositata del padre di Lamine Yamal al bellissimo gol realizzato dal figlio in Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata poi sul 3 a 3. Il talento 17 dei blaugrana aveva realizzato la rete del momentaneo 1 a 2, con i nerazzurri ancora in vantaggio.La increíble reacción del padre de Lamine Yamal al gol de su hijo en Champions. ???¿Qué os parece? Os leemos ? pic.twitter.comQomBgs7Eha— MARCA (@marca) May 1, 2025 LA reazione DEL padre – «Nel momento del goal del classe 2007, tutto lo stadio è esploso. In particolare lo spicchio riservato ai parenti dei giocatori. A esultare più di tutti, infatti, è stato il padre del giocatore, Mounir Nasraoui, che è stato ripreso nella sua esultanza sfrenata. 🔗 Internews24.com - Yamal segna contro l’Inter e il padre quasi smonta i seggiolini dello stadio: la reazione sfrenata – VIDEO e il: ladalla tribuna –Sta facendo il giro del web laspropositata deldi Lamineal bellissimo gol realizzato dal figlio in Barcellona Inter, semifinale d’andata di Champions League terminata poi sul 3 a 3. Il talento 17 dei blaugrana aveva realizzato la rete del momentaneo 1 a 2, con i nerazzurri ancora in vantaggio.La increíble reacción delde Lamineal gol de su hijo en Champions. ???¿Qué os parece? Os leemos ? pic.twitter.comQomBgs7Eha— MARCA (@marca) May 1, 2025 LADEL– «Nel momento del goal del classe 2007, tutto loè esploso. In particolare lo spicchio riservato ai parenti dei giocatori. A esultare più di tutti, infatti, è stato ildel giocatore, Mounir Nasraoui, che è stato ripreso nella sua esultanza. 🔗 Internews24.com

