Yamal ruba il record di Mbappè e diventa il più giovane marcatore di una semifinale di Champions League

Yamal sta scrivendo la propria storia con la maglia del Barcellona e con le sue giocate sta trascinando i blaugrana verso il sogno triplete. Mercoledì la formazione di Flick ha ospitato l'Inter per disputare il primo atto delle semifinali di Champions League e, nell'arco dei 90 minuti, il talento spagnolo è stato tra i migliori in campo.Come riportato da Mundo Deportivo, oltre al gol e al traguardo delle 100 presenze con la maglia del Barça, Yamal ha battuto il record di Kylian Mbappè diventando il giocatore più giovane a segnare in una semifinale di Champions League.Yamal supera Mbappè: il record ora è suoQuello di Mbappè era un primato che durava da 8 anni, quando il fuoriclasse francese vestiva la maglia del Monaco. In quella stagione la formazione capitanata ai tempi da Falcao incontrò in semifinale la Juventus di Massimiliano Allegri.

