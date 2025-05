Xi rilancia i Brics E lo fa con la New development bank

Brics, il blocco di economie alternativo e antagonista al G7. In piena guerra commerciale, con Cina e Stati Uniti ancora l'uno contro l'altro con nervi e muscoli tesi (ma, nelle ultime ore si sta facendo largo l'ipotesi di un negoziato), Pechino ha voluto ancora una volta ribadire un concetto: il peso specifico di Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa è tutt'altro che inconsistente. Anzi, aumenta giorno dopo giorno, con la ragionevole prospettiva di fare proprio il Global South, quella porzione di globo che per Pil, crescita e capacità di investimento è decisamente ambita.Tutto parte dalla New development bank, l'istituto nato nel 2014, presieduto dall'ex presidente verdeoro Dilma Rousseff e con base a Fortaleza, proprio in Brasile, concepito per dare carburante e linfa alle economie dei Brics.

