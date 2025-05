Xbox e PlayStation effetto dazi Usa | come cambia il prezzo delle console

dazi sui prezzi non risparmia il settore dei videogame. Dopo i rincari applicati dalla Sony sulla PlayStation, anche Microsoft ha annunciato aumenti sul costo delle console Xbox Series X e Series S, oltre che sui nuovi giochi e accessori.Un incremento di 50 euro per entrambe le versioni, che è scattato a partire dall’1 maggio.I rincari su Xboxcome comunicato da Microsoft, il prezzo della Xbox Series X e della Series S passerà dunque rispettivamente dai 299,99 ai 349,99 euro e dai 499,99 ai 549,99 richiesti fino a qualche giorno fa.Negli aumenti rientrano ovviamente anche le altre versioni, dalla Xbox Series S da 1 TB, che raggiunge in listino i 399,99 euro, alla Xbox Series X 2 TB Galaxy Black Special Edition arrivata a 699,99 euro, incluse tutte le periferiche e i videogiochi: i titoli dell’azienda statunitense saliranno da 69,99 a 79,99 dollari, quindi oltre i 70 euro. 🔗 Quifinanza.it - Xbox e PlayStation, effetto dazi Usa: come cambia il prezzo delle console Gli effetti della guerra deisui prezzi non risparmia il settore dei videogame. Dopo i rincari applicati dalla Sony sulla, anche Microsoft ha annunciato aumenti sul costoSeries X e Series S, oltre che sui nuovi giochi e accessori.Un incremento di 50 euro per entrambe le versioni, che è scattato a partire dall’1 maggio.I rincari sucomunicato da Microsoft, ildellaSeries X e della Series S passerà dunque rispettivamente dai 299,99 ai 349,99 euro e dai 499,99 ai 549,99 richiesti fino a qualche giorno fa.Negli aumenti rientrano ovviamente anche le altre versioni, dallaSeries S da 1 TB, che raggiunge in listino i 399,99 euro, allaSeries X 2 TB Galaxy Black Special Edition arrivata a 699,99 euro, incluse tutte le periferiche e i videogiochi: i titoli dell’azienda statunitense saliranno da 69,99 a 79,99 dollari, quindi oltre i 70 euro. 🔗 Quifinanza.it

