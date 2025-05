Xbox costa di più in tutto il mondo Ora per Xbox Series X servono 600 euro

mondo, dall'europa agli Stati Uniti, per via delle "condizioni di mercato e l'aumento dei costi di sviluppo". 🔗 Dday.it - Xbox costa di più in tutto il mondo. Ora per Xbox Series X servono 600 euro L'aumento coinvolge molte regioni del, dall'pa agli Stati Uniti, per via delle "condizioni di mercato e l'aumento dei costi di sviluppo". 🔗 Dday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Brioni ha fatto un profumo che sembra e costa quanto un'opera d'arte, ma non è il più caro del mondo - Il profumo più caro mai lanciato da un brand di moda? Lo ha fatto Brioni, si chiama Dualité - Crystal Edition, e nasce dall’unione sacrale e scintillante tra il brand sinonimo di eleganza italiana del su misura e non solo, e Lalique, la maison francese celebre per i suoi cristalli che costano più di un'utilitaria. Ora, se sei già abituato a sentire parlare di cappotti in vicuña che si aggirano sui 25. 🔗gqitalia.it

“The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa - “The Family 2” arriva su Canale 5: tutto sulla seconda stagione della serie turca più attesa Gli appassionati delle serie turche possono segnare una data importante sul calendario: da lunedì 24 marzo 2025, la seconda stagione di The Family (Aile in originale) arriva su Canale 5, prendendo il posto di My Home My Destiny nella fascia pomeridiana delle 16:50. Dopo il grande successo della prima stagione, trasmessa in Italia durante l’estate del 2024, i fan potranno finalmente scoprire come proseguiranno le vicende della famiglia Soykan, tra segreti, tensioni e amori tormentati. 🔗serietvinpillole.it

Viale Trieste senz’auto . Tutto nuovo e più verde, con parcheggio multipiano - Bello, accogliente, con molto verde, pari alla metà del costruito, tra alberi e arbusti, e senza più l’ombra di un’auto parcheggiata. Per ora sono questi gli elementi ben chiari a chi ha ascoltato ieri, il sindaco Andrea Biancani mentre illustrava, per sommi capi, l’idea di come vorrebbe riqualificare viale Trieste. Il condizionale è d’obbligo perché la giunta Biancani, non ha ancora un progetto di massima in mano. 🔗ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Aumento di prezzo Xbox: questa Series X costa più di una PS5 Pro ed è già polemica; Switch 2, alcuni analisti spiegano i motivi per cui Nintendo avrebbe alzato i prezzi; Nvidia: “Nintendo Switch 2 è dieci volte più potente di Nintendo Switch”; PS3 con l'inflazione costa ancora di più di PS5 Pro, anche se non di molto. 🔗Su questo argomento da altre fonti