Xbox aumenta i prezzi | console più care e giochi a 80€ da Natale 2025

console Xbox costano di più e, da Natale 2025, anche i giochi first-party saliranno a 80 euro. La notizia arriva dal sito ufficiale di Xbox Support e segna un cambio netto nella strategia del colosso americano.Nuovi prezzi delle console Xbox negli USA:Xbox Series S 512GB: da 299,99$ a 379,99$ (+27%)Xbox Series X Digitale: da 449,99$ a 549,99$ (+22%)Xbox Series X 2TB Galaxy Black: da 599,99$ a 729,99$ (+22%)Anche i controller salgono di prezzo, con le edizioni speciali che toccano gli 89,99$ (+13%).Secondo Microsoft, questi aumenti sono dovuti ai costi di sviluppo crescenti e alle condizioni di mercato, ma nessun riferimento è stato fatto ai dazi o alle politiche fiscali. La compagnia sottolinea che i giochi acquistati digitalmente offriranno sempre la compatibilità con console e PC grazie a Xbox Play Anywhere. 🔗 Imiglioridififa.com - Xbox aumenta i prezzi: console più care e giochi a 80€ da Natale 2025 Microsoft ha ufficializzato un doppio aumento che farà discutere: da oggi lecostano di più e, da, anche ifirst-party saliranno a 80 euro. La notizia arriva dal sito ufficiale diSupport e segna un cambio netto nella strategia del colosso americano.Nuovidellenegli USA:Series S 512GB: da 299,99$ a 379,99$ (+27%)Series X Digitale: da 449,99$ a 549,99$ (+22%)Series X 2TB Galaxy Black: da 599,99$ a 729,99$ (+22%)Anche i controller salgono di prezzo, con le edizioni speciali che toccano gli 89,99$ (+13%).Secondo Microsoft, questi aumenti sono dovuti ai costi di sviluppo crescenti e alle condizioni di mercato, ma nessun riferimento è stato fatto ai dazi o alle politiche fiscali. La compagnia sottolinea che iacquistati digitalmente offriranno sempre la compatibilità cone PC grazie aPlay Anywhere. 🔗 Imiglioridififa.com

