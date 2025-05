X Factor 2025 cosa succede tra i giudici? Dopo Manuel Agnelli ecco chi altro lascia il programma

giudici potrebbero dire addio a X Factor e non tornare nell'edizione 2025. Dopo Manuel Agnelli, chi è che sta facendo tremare la giuria del talent musicale? altro che clima disteso! Dopo le indiscrezioni sull'uscita di Manuel Agnelli, ora anche Achille Lauro fa vacillare la sua presenza nel talent di Sky. A rivelarlo è stato proprio lui, tra una battuta e l'altra, ai microfoni di Radio Deejay. Anche se non c'è niente di certo, stavolta più che uno scherzo sembra un indizio molto chiaro. Ma cosa sta succedendo tra i banchi della giuria del talent? Achille Lauro lascia X Factor? Il cantante si sbottona in radio Durante una chiacchierata con Linus e Nicola Savino, Achille Lauro ha confessato candidamente: "Dalla primavera 2026 farò i palazzetti. Il senato .

