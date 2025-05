WWE | Sventata la paura per il licenziamento di tre superstars

Questa settimana sono stati pubblicati da tre wrestlers WWE alcuni post molto criptici che hanno fatto pensare ai fan ad un loro possibile addio alla compagnia.Quest'oggi ci ha pensato Sean Ross Sapp di Fightful Select a riportare un po' di ordine, riguardo alle situazioni attorno a Chelsea Green, Shotzi e Austin Theory.Chelsea Green Chelsea Green ha fatto parlare di sé dopo aver pubblicato un post sul suo "discorso d'addio", in seguito alla recente perdita del titolo degli Stati Uniti. Goodbye for now @WWE This is my farewell address pic.twitter.comtpIAMNI3wW— CHELSEA GREEN (@ImChelseaGreen) April 27, 2025 Questo ha subito alimentato speculazioni sul suo futuro nella compagnia, tuttavia, nonostante il tono drammatico del post, fonti interne assicurano che Chelsea non ha intenzione di lasciare la WWE.

