WWE | Recuperato il marchio Edge nonostante la leggenda militi in AEW

Stamford riprende il controllo del nome della Rated-R Superstar ora passata alla concorrenza

La WWE ha ripreso possesso della registrazione del marchio "Edge" dopo che questa era stata dichiarata decaduta. La richiesta, inizialmente presentata a novembre 2024, era stata considerata abbandonata lo scorso 22 aprile 2025, in quanto la compagnia non aveva risposto a una notifica preliminare dell'ufficio brevetti risalente al 6 gennaio 2025, che richiedeva un riscontro entro novanta giorni.

Ufficio brevetti USA dà il via libera alla riattivazione

Il 1° maggio 2025, la WWE ha presentato un'istanza per recuperare la domanda, prontamente accolta dall'Ufficio Marchi e Brevetti statunitense (USPTO). L'ente ha confermato che la pratica "è stata RIATTIVATA e verrà trasmessa agli uffici competenti per il prosieguo dell'iter".

WWE: Finn Balor avrebbe dovuto battere Edge a WM 39, Vince cambiò il finale - Tra il 2022 e il 2023, il Judgment Day era molto diverso da come lo vediamo oggi: Edge, il fondatore del gruppo, fu cacciato dagli altri membri, Rhea Ripley e Damian Priest, che avevano appena reclutato Finn Balor. La faida tra la Rated R Superstar e il gruppo continuò per quasi tutto il 2022, con Dominik Mysterio che prima affiancò il padre Rey e Edge, salvo poi tradirli a Clash at the Castle e schierarsi anch’egli con il Judgment Day. 🔗zonawrestling.net

WWE: Joe Hendry lascia il segno a Wrestlemania 41, Triple H promette un futuro radioso - Joe Hendry ha sorpreso tutti rispondendo alla open challenge di Randy Orton a WrestleMania 41. Sebbene non sia riuscito a sconfiggere “The Viper” in un incontro comunque molto solido, sembra che Triple H abbia confermato che i fan rivedranno Hendry, in particolare in un futuro evento di WrestleMania. Durante la conferenza stampa post-show, Triple H ha elogiato Hendry per la sua performance, definendola l’occasione ideale per far emergere il suo talento. 🔗zonawrestling.net

WWE: Brock Lesnar avrebbe dichiarato ad un fan di essersi ritirato dall’attività in ring e dalla federazione - Brock Lesnar non sale su un ring della WWE da SummerSlam 2023 e, mentre la compagnia continua a tenerlo lontano dai riflettori, una recente interazione con un fan ha fatto parlare di nuovo del suo futuro, e non sembra promettente. Lo rivedremo più? Un appassionato su Instagram ha dichiarato di aver parlato con Lesnar affermando che The Beast Incarnate gli avrebbe detto di essersi ritirato dall’attività in ring e che non farà più ritorno nella federazione. 🔗zonawrestling.net

