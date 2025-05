WWE | Oltre 10 licenziamenti dopo WrestleMania 4

Oltre 10 dipendenti: colpiti i reparti creativi e fotograficiLa WWE ha avviato un nuovo giro di tagli al personale questa settimana. Secondo quanto rivelato da PWInsider, i licenziamenti hanno interessato diversi settori dell’azienda, in particolare il reparto creativo e il dipartimento di Fotografia.Christine Lubrano tra i nomi eccellenti mostrati alla portaTra le uscite di maggior rilievo figura quella di Christine Lubrano, che ricopriva l’incarico di Senior Vice President of Creative Writing Operations. La Lubrano era entrata in WWE nel gennaio 2021 e aveva assunto un ruolo chiave nella gestione dell’area creativa della compagnia.La dirigente supervisionava tutti gli aspetti strategici del reparto creativo. I team di scrittura di RAW, SmackDown e NXT riferivano direttamente sia a lei che a Bruce Prichard, con entrambi che a loro volta rispondevano al Chief Content Officer della WWE, Triple H. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: Oltre 10 licenziamenti dopo WrestleMania 4 La compagnia si separa da10 dipendenti: colpiti i reparti creativi e fotograficiLa WWE ha avviato un nuovo giro di tagli al personale questa settimana. Secondo quanto rivelato da PWInsider, ihanno interessato diversi settori dell’azienda, in particolare il reparto creativo e il dipartimento di Fotografia.Christine Lubrano tra i nomi eccellenti mostrati alla portaTra le uscite di maggior rilievo figura quella di Christine Lubrano, che ricopriva l’incarico di Senior Vice President of Creative Writing Operations. La Lubrano era entrata in WWE nel gennaio 2021 e aveva assunto un ruolo chiave nella gestione dell’area creativa della compagnia.La dirigente supervisionava tutti gli aspetti strategici del reparto creativo. I team di scrittura di RAW, SmackDown e NXT riferivano direttamente sia a lei che a Bruce Prichard, con entrambi che a loro volta rispondevano al Chief Content Officer della WWE, Triple H. 🔗 Zonawrestling.net

Se ne parla anche su altri siti

Cantieri di lavoro in Piemonte, dalla Regione oltre 10 milioni di euro - Anche quest'anno la Regione Piemonte avvia i nuovi bandi per selezionare progetti di cantieri di lavoro rivolti a diverse categorie di disoccupati. I cantieri di lavoro rappresentano un'opportunità di ripartenza per chi è da tempo fuori dal mercato del lavoro, contribuendo all'acquisizione e... 🔗novaratoday.it

Pasqua 2025: Oltre 10 Milioni di Italiani in Viaggio, le Festività Fanno Ripartire il Turismo. - La Pasqua di quest'anno si trasforma in un'occasione perfetta per prendersi una pausa e godersi qualche giorno di relax, lontano dallo stress della vita di tutti i giorni. Secondo u'indagine condotta da Tecnè per Federalberghi, saranno oltre 11,3 milioni gli italiani che approfitteranno delle vacanze pasquali per mettersi in viaggio 🔗mondouomo.it

Picasso, oltre cento opere in mostra a Napoli: inaugurazione sabato 10 maggio - Si svolgerà giovedì 8 maggio, alle ore 11 alla Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta – Lapis Museum, la conferenza stampa di presentazione della mostra “Picasso. Il linguaggio delle idee”. La rassegna, dedicata all’artista spagnolo, sotto il patrocinio Consolato di Spagna a Napoli, Instituto Cervantes Napoli e Ciu Unionquadri, aprirà al pubblico sabato 10 maggio e resterà aperta sino a fine settembre. 🔗ildenaro.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

WWE: Oltre 10 licenziamenti dopo WrestleMania 4; TNA, c'è rabbia e preoccupazione dopo i recenti licenziamenti; PWC #453 - Awards 2024 ft. Certified Y & Claudio Mancini. 🔗Se ne parla anche su altri siti