WWE | Cm Punk e Roman Reigns possibili alleati per un match imperdibile

Punk e Roman Reigns potrebbero presto unire le forze in WWE, e tutto potrebbe accadere su un palcoscenico di grande impatto. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, la WWE starebbe progettando un importante match di coppia che vedrebbe Punk e Reigns affrontare Seth Rollins e Bron Breakker. L’idea di questo incontro è stata anticipata durante il RAW post-WrestleMania 41, quando la nuova alleanza di Heyman ha sorpreso entrambi, Reigns e Punk, nel Main Event. Rollins e Breakker hanno lasciato entrambi stesi a terra, dando il via a una faida che sta acquisendo rapidamente slancio.La WWE prepara una super faida estiva: Punk e Reigns uniti contro un nemico comuneIl report suggerisce che la WWE non ha intenzione di affrettare il match, preferendo invece riservarlo per un evento di grande rilevanza come Money in the Bank o SummerSlam 2025: “Non avverrà a Backlash”, si evince dal report, indicando che la WWE vuole costruire questa rivalità nei prossimi mesi. 🔗 Zonawrestling.net - WWE: Cm Punk e Roman Reigns possibili alleati per un match imperdibile In una mossa che pochi fan avrebbero mai immaginato, CMpotrebbero presto unire le forze in WWE, e tutto potrebbe accadere su un palcoscenico di grande impatto. Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer Newsletter, la WWE starebbe progettando un importantedi coppia che vedrebbeaffrontare Seth Rollins e Bron Breakker. L’idea di questo incontro è stata anticipata durante il RAW post-WrestleMania 41, quando la nuova alleanza di Heyman ha sorpreso entrambi,, nel Main Event. Rollins e Breakker hanno lasciato entrambi stesi a terra, dando il via a una faida che sta acquisendo rapidamente slancio.La WWE prepara una super faida estiva:uniti contro un nemico comuneIl report suggerisce che la WWE non ha intenzione di affrettare il, preferendo invece riservarlo per un evento di grande rilevanza come Money in the Bank o SummerSlam 2025: “Non avverrà a Backlash”, si evince dal report, indicando che la WWE vuole costruire questa rivalità nei prossimi mesi. 🔗 Zonawrestling.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

WWE: CM Punk sarà a Bologna per la puntata di SmackDown, obiettivo Roman Reigns - Roman Reigns farà parte della puntata in onda il 21 marzo di SmackDown, come confermato dal suo Wise Man Paul Heyman durante lo show di questa settimana. Un’apparizione dell’OTC è sempre un’occasione speciale e ha attirato l’attenzione di CM Punk. Sui social media, quest’ultimo, anche se con un adorabile filtro per cani, ha fatto la sua sfacciata constatazione a Reigns. L’ex stella AEW si recherà a Bologna la prossima settimana perché sa che Roman sarà presente. 🔗zonawrestling.net

WWE: Bron Breakker al fianco di Seth Rollins e Paul Heyman, demoliti CM Punk e Roman Reigns - Il main event della Night 1 di WrestleMania ci ha regalato un grande colpo di scena con Paul Heyman che ha tradito sia CM Punk che Roman Reigns schierandosi al fianco di Seth Rollins che ha così conquistato la vittoria nel triple threat match. Una scelta quella del Wise man che non ha stupito per il suo passato costellato di tradimenti e una nuova alleanza con il visionario tutta da scoprire e capire, con importanti risvolti arrivati già questa notte a Raw. 🔗zonawrestling.net

WWE: Seth Rollins annuncia la sua presenza a Bologna per un confronto con CM Punk e Roman Reigns - La puntata di WWE RAW del 17 marzo, trasmessa dal Forest National di Bruxelles in Belgio, ha visto tra i suoi protagonisti Seth Rollins. Il “Visionario” ha fatto un’apparizione che ha entusiasmato il pubblico europeo, culminata con un importante annuncio riguardante il prossimo episodio di SmackDown. L’accoglienza calorosa del pubblico di Bruxelles Quando Seth Rollins ha fatto il suo ingresso nell’arena belga, è stato accolto da una reazione straordinaria. 🔗zonawrestling.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

This is Heartbreaking, 1 Small Roman Reigns and Paul Heyman Detail After Cm Punk Asks His Favor For WrestleMania 41; WWE SmackDown incendia Bologna: spettacolo tra Reigns, Rollins e CM Punk; CM Punk e Roman Reigns confermati per SmackDown a Bologna; Da Roman Reigns a CM Punk, svelate le stelle WWE a Bologna: le foto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

WWE Crown Jewel 2025 Date Revealed; Latest Rumors on WWE Draft, Roman Reigns, CM Punk - Crown Jewel will mark the second WWE premium live event held in Perth since the start of 2024, as Perth played host to Elimination Chamber back in February 2024. Australia's own Rhea Ripley headlined ... 🔗bleacherreport.com

WWE: I piani per CM Punk e Roman Reigns a WrestleMania 41 erano in continua evoluzione - Molti piani ideati per WrestleMania 41 erano solo abbozzati e in continuo divenire, anche quelli per atleti come CM Punk e Roman Reigns ... 🔗spaziowrestling.it

CM Punk rompe il silenzio dopo il tradimento di Paul Heyman a WrestleMania - Punk ha perso l´incontro a seguito di un inaspettato tradimento dell´amicizia da parte di Heyman, il che ha innescato importanti cambiamenti nelle trame della WWE. Il tradimento di Paul Heyman nei ... 🔗worldwrestling.it