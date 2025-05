WWE AAA | Rey Mysterio tornerà presto in Messico in AAA

Mysterio Jr., che secondo il Managing Director della AAA, Dorian Roldán, è destinato nei prossimi mesi a fare ritorno nella federazione che l’ha lanciato a inizio anni Novanta. 🔗 Zonawrestling.net - WWE/AAA: Rey Mysterio tornerà presto in Messico in AAA L’acquisizione della AAA da parte della WWE è stata forse la notizia più clamorosa del weekend di WrestleMania. Arrivata totalmente inaspettata nel countdown al primo giorno dell’evento più importante dell’anno per la federazione di Stamford, la news è destinata a portare conseguenze enormi per la scena messicana, e la WWE sta già mettendo in piedi una nuova struttura per entrare più a fondo nei meccanismi della storica federazione di lucha libre. E non c’è alcun dubbio che vedremo diversi scambi tra le federazioni, a partire da Worlds Collide a giugno.Ritorno alle originiE questi scambi non possono certamente prescindere dai grandi nomi della WWE che in passato hanno mosso i primi passi proprio in AAA. A partire da ReyJr., che secondo il Managing Director della AAA, Dorian Roldán, è destinato nei prossimi mesi a fare ritorno nella federazione che l’ha lanciato a inizio anni Novanta. 🔗 Zonawrestling.net

