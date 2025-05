WWE AAA | Rey Mysterio tornerà presto in Messico in AAA

© Zonawrestling.net - WWE/AAA: Rey Mysterio tornerà presto in Messico, in AAA Mysterio Jr., che secondo il Managing Director della AAA, Dorian Roldán, è destinato nei prossimi mesi a fare ritorno nella federazione che l’ha lanciato a inizio anni Novanta. 🔗 L’acquisizione della AAA da parte della WWE è stata forse la notizia più clamorosa del weekend di WrestleMania. Arrivata totalmente inaspettata nel countdown al primo giorno dell’evento più importante dell’anno per la federazione di Stamford, la news è destinata a portare conseguenze enormi per la scena messicana, e la WWE sta già mettendo in piedi una nuova struttura per entrare più a fondo nei meccanismi della storica federazione di lucha libre. E non c’è alcun dubbio che vedremo diversi scambi tra le federazioni, a partire da Worlds Collide a giugno.Ritorno alle originiE questi scambi non possono certamente prescindere dai grandi nomi della WWE che in passato hanno mosso i primi passi proprio in AAA. A partire da ReyJr., che secondo il Managing Director della AAA, Dorian Roldán, è destinato nei prossimi mesi a fare ritorno nella federazione che l’ha lanciato a inizio anni Novanta. 🔗 Zonawrestling.net

Ne parlano su altre fonti

WWE/AAA: Rey Mysterio tornerà presto in Messico in AAA - L’acquisizione della AAA da parte della WWE è stata forse la notizia più clamorosa del weekend di WrestleMania. Arrivata totalmente inaspettata nel countdown al primo giorno dell’evento più importante dell’anno per la federazione di Stamford, la news è destinata a portare conseguenze enormi per la scena messicana, e la WWE sta già mettendo in piedi una nuova struttura per entrare più a fondo nei meccanismi della storica federazione di lucha libre. 🔗zonawrestling.net

WWE: Il luchador mascherato attacca nuovamente Rey Mysterio e Dragon Lee a Raw - L’episodio di WWE RAW del 17 marzo a Bruxelles, Belgio, ha visto un importante sviluppo nella storyline del misterioso luchador mascherato, con un nuovo attacco ai danni di Rey Mysterio e Dragon Lee. L’attacco dopo il match contro i Creed Brothers Durante la puntata, Rey Mysterio e Dragon Lee hanno affrontato i Creed Brothers (Julius e Brutus) in un match di coppia. Dopo una battaglia di circa 5 minuti e 45 secondi, il duo ha conquistato la vittoria quando Rey ha eseguito in sequenza una 619 seguita da una Dropped a Dime su Julius per lo schienamento vincente. 🔗zonawrestling.net

WWE: Rey Mysterio fuori da WrestleMania 41, scelto il sostituto che sfiderà El Grande Americano - A poche ore dall’inizio di WrestleMania 41 Night One, è arrivata la conferma ufficiale: Rey Mysterio non potrà competere a causa di un infortunio e ha personalmente annunciato il suo sostituto in una decisione che ha sorpreso i fan. L’annuncio ufficiale durante il pre-show Durante il pre-show “Countdown to WrestleMania”, Mysterio è apparso in diretta per chiarire la sua situazione dopo l’infortunio subito durante l’ultima puntata di Friday Night SmackDown. 🔗zonawrestling.net

Se ne parla anche su altri siti

WWE Acquires Leading Mexican Lucha Libre Promotion Aaa; Morto Rey Misterio senior, star messicana del wrestling; Morto Rey Mysterio Senior: chi era la leggenda del wrestling?; Morto Rey Misterio senior star del wrestling, ex WWE aveva 66 anni: era lo zio del famoso wrestler. 🔗Approfondimenti da altre fonti

WWE/AAA: Rey Mysterio tornerà presto in Messico in AAA - L'acquisizione della AAA da parte della WWE è stata forse la notizia più clamorosa del weekend di WrestleMania. Arrivata totalmente inaspettata nel countdown al primo giorno dell'evento più importante ... 🔗zonawrestling.net

Aggiornamento sulle Condizioni di Rey Mysterio Dopo l'Intervento Chirurgico - Rey Mysterio è attualmente in trattamento dopo che il personale medico ha eseguito un intervento chirurgico per riparare la lacerazione del muscolo adduttore. 🔗worldwrestling.it

Ultimo aggiornamento sullo stato di Rey Mysterio nella WWE dopo l'intervento chirurgico - Come tutti sanno, Rey Mysterio ha dovuto saltare l´edizione 2025 di WrestleMania a causa di un grave infortunio agli adduttori subito poco prima dell´evento più prestigioso della stagione. Mania 41 av ... 🔗worldwrestling.it