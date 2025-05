Writers danzatori e street food | arriva lo Street Culture Festival

Street Culture Festival, un evento che porta in città il meglio della creatività urbana. Writers, danzatori e performer animeranno gli spazi con le loro esibizioni, trasformando l'ex area industriale in un palcoscenico a cielo aperto. Dal 9 all'11 maggio la Fabbrica del Vapore ospita lo Street Culture Festival.

Pizza e pollo allo spiedo. Ecco il nuovo street food d'asporto di Roma - Si presenta in una nuova veste professionale Sara De Bellis, giornalista gastronomica con il pallino della cucina cucinata. Una che nel suo percorso è passata dalla scrittura agli eventi, alla creazione di format gastronomici ma sa mettere le mani in pasta se necessario. «Avevo un grande bisogno di qualcosa di concreto con cui dare forma, struttura, e coerenza a tutte le esperienze che hanno segnato il mio percorso professionale». 🔗gamberorosso.it

Lo street food torna a via Marconi: meno cibo di strada e più prodotti tipici e artigianali - Il mercato dello street food si prepara a fare il suo ritorno in via Marconi, nel centro storico di Viterbo. L'evento, che ha registrato numeri importanti e diverse polemiche tra cittadini e negozi nelle edizioni di giugno 2023, giugno 2024 e nell'ultima tappa di ottobre, si appresta a regalare... 🔗viterbotoday.it

Eventi week-end: 3 giorni di Street-food a Bollate e 44ma “Fiera di Primavera” a Paderno - Questo fine settimana, da venerdì 4 a domenica 6 aprile arrivano lo Street-food in piazza a Bollate, con musica e giostre e la “Fiera di Primavera” a Paderno, con tante bancarelle e iniziative, fra cui spettacoli, musica ed eventi promossi delle associazioni. Tra gli altri appuntamenti ricordiamo anche “Beer festival” e “Circus night” a Cusano [...] 🔗ilnotiziario.net

