Wrexham in Championship il modello economico vincente di Ryan Reynolds e Rob McElhenney

Wrexham di Ryan Reynolds e Rob McElhenney è infatti fin troppo perfetto, con una punta d’amaro per renderlo più realistico.Sembra che alla base ci sia uno script, un po’ come nella saga di Santiago Munez in Goal. Il fatto che il progetto sia stato poi lanciato insieme con una serie TV documentario su Hulu e Disney+, di certo non aiuta a modificare la percezione.È però tutto assolutamente vero. Il Wrexham è stato promosso in Championship ed è ora a un passo dalla Premier League.Wrexham promosso ancoraDopo la prima stagione amara, conclusasi con un nulla di fatto ma ottime basi poste, il Wrexham non si è più fermato. Tre promozioni di fila e approdo in Championship da poco festeggiato. I fan dello storico club non riescono a credere al periodo che stanno vivendo, dopo anni di tormenti. 🔗 Quifinanza.it - Wrexham in Championship, il modello economico vincente di Ryan Reynolds e Rob McElhenney Se fosse stato raccontato in un film, apparirebbe irrealistico. Il percorso deldie Robè infatti fin troppo perfetto, con una punta d’amaro per renderlo più realistico.Sembra che alla base ci sia uno script, un po’ come nella saga di Santiago Munez in Goal. Il fatto che il progetto sia stato poi lanciato insieme con una serie TV documentario su Hulu e Disney+, di certo non aiuta a modificare la percezione.È però tutto assolutamente vero. Ilè stato promosso ined è ora a un passo dalla Premier League.promosso ancoraDopo la prima stagione amara, conclusasi con un nulla di fatto ma ottime basi poste, ilnon si è più fermato. Tre promozioni di fila e approdo inda poco festeggiato. I fan dello storico club non riescono a credere al periodo che stanno vivendo, dopo anni di tormenti. 🔗 Quifinanza.it

