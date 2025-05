Wonderlast Festival 2025 | Annunciata la Line-Up della Quarta Edizione nel Nuovo Wonderlast Park di Gubbio

Wonderlast Festival, dopo aver annunciato le date della Quarta Edizione, il 12 e 13 luglio 2025, e la nuova location, il Wonderlast Park a Gubbio (Perugia), aggiunge nuovi nomi alla Line up.Tutti i Nomi e Novità del Wonderlast Festival,12 e 13 Luglio 2025Il Wonderlast Festival si prepara a tornare per la sua Quarta Edizione, in programma il 12 e 13 luglio 2025, con un'esplosiva novità: la nuova location immersa nel verde del Wonderlast Park, a Gubbio (PG). L'evento, ispirato ai grandi Festival del Nord Europa, promette due giorni di pura magia tra musica, natura e condivisione.Oltre all'annuncio delle date e della venue, arriva anche l'attesissimo aggiornamento sulla Line-up artistica, che si arricchisce di nuovi nomi tra i più influenti della scena musicale italiana e internazionale.

