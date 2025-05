Windsor Carlo e Camilla e i reali di Svezia alle prese con il giardinaggio

Svezia in visita ufficiale nel Regno Unito hanno regalato al Re Carlo e alla Regina Camilla quella che prima o poi diventerà una bellissima quercia svedese. Carlo e Camilla hanno accolto Carlo Gustavo e sua moglie Silvia all'Home Park del Castello di Windsor, dove hanno piantato insieme la giovane quercia svedese

Mattarella riceve al Quirinale i Reali britannici Carlo III e Camilla - ROMA(ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in visita di Stato. I due capi di Stato si sono intrattenuti a colloquio, allargato successivamente alle delegazioni ufficiali. Era presente il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. 🔗unlimitednews.it

Carlo e Camilla in visita a Roma. Il programma dei reali e tutte le strade chiuse - Dal 7 al 10 aprile Carlo e Camilla saranno in visita a Roma, in occasione del loro ventesimo anniversario di matrimonio. Una visita istituzionale che prevede diversi eventi e inevitabilmente ci saranno dei disagi alla circolazione per ragioni di sicurezza. I reali d'Inghilterra in visita a... 🔗romatoday.it

Re Carlo e Camilla lasciano l’Italia: i reali all’aeroporto di Forlì prima della partenza - Il re Carlo III e la regina Camilla d’Inghilterra hanno lasciato l’Italia giovedì pomeriggio dopo una visita di quattro giorni che ha segnato il primo viaggio all’estero del monarca da quando è stato brevemente ricoverato in ospedale per curare il cancro. La coppia reale è ripartita dall’aeroporto Ridolfi di Forlì dove sono arrivati accompagnati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il tour di Carlo e Camilla si è concluso con una tappa a Ravenna per commemorare l’80° anniversario della liberazione della città adriatica da parte delle forze alleate. 🔗lapresse.it

I reali alla messa di Pasqua a Windsor, tutti i look: Carlo e Camilla coordinati, Eugenia total white, Sophie con il cappotto da 4700 euro, Beatrice ricicla l'abito - La famiglia reale (quasi) al completo ha partecipato ieri alla tradizionale messa di Pasqua al castello di Windsor. E anche se mancava la royal ... 🔗msn.com

Re Carlo, la vendetta di Camilla: così ha cambiato tutto - Gli ultimi anni sono stati particolarmente significativi per Re Carlo: accanto alla moglie, la Regina Camilla, è cambiato tutto ... 🔗dilei.it

Non solo Carlo e Camilla. Italia e reali, una fascinazione corrisposta - Quello di casa Windsor è un ... e l’ostensione dei reali rimane tuttora una risorsa della diplomazia britannica. Però questa tournée delle LL. MM. Carlo III e Camilla è soprattutto ... 🔗ilfoglio.it