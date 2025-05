Will Poulter e Kit Connor nel cast del film horror Rapture

film horror intitolato Rapture, uno zombie movie con star Will Poulter e Kit Connor. Will Poulter e Kit Connor saranno i protagonisti, insieme a Manu Rios, del film horror intitolato Rapture. Il progetto, prodotto da HanWay films, verrà presentato ai potenziali distributori e finanziatori al mercato di Cannes. Cosa racconterà il film horror La storia di Rapture è ambientata nell'Inghilterra medievale del 1348, nell'abbazia di Lansley, un remoto monastero in pietra nello Yorkshire. Nella struttura vivono dieci monaci legati da una vita di rigorosa routine e devozione. La loro fragile pace viene sconvolta dall'arrivo di un messaggero: un uomo che porta notizie inquietanti dal mondo esterno e che mostra rapidamente dei sintomi legati a .

