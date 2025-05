WhatsApp Beta si aggiorna per risolvere un bug di GIF e adesivi

WhatsApp Beta per Android: è la versione 2.25.14.14L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna per risolvere un bug di GIF e adesivi proviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net - WhatsApp Beta si aggiorna per risolvere un bug di GIF e adesivi Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione diper Android: è la versione 2.25.14.14L'articolosiperun bug di GIF eproviene da TuttoAndroid. 🔗 Tuttoandroid.net

Se ne parla anche su altri siti

WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare le reazioni con emoji - Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.6.15 L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna per migliorare le reazioni con emoji proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

WhatsApp si aggiorna in beta aggiungendo le animazioni nella barra inferiore - Nelle scorse ore è arrivato il rilascio di una nuova beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.9.4 L'articolo WhatsApp si aggiorna in beta aggiungendo le animazioni nella barra inferiore proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

WhatsApp Beta si aggiorna per supportare le foto in movimento - Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.8.12 L'articolo WhatsApp Beta si aggiorna per supportare le foto in movimento proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

WhatsApp Beta si aggiorna per risolvere un bug di GIF e adesivi; WhatsApp Beta per Android: presente bug dello schermo verde; WhatsApp risolve un bug della versione beta e lavora per semplificare i pagamenti; Problemi di rete con iOS 18.4 Beta? La soluzione è più semplice del previsto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

WhatsApp, stop dal 5 maggio su iPhone e Android: modelli smartphone interessati e come risolvere il problema - WhatsApp, aggiornamenti in arrivo dal 5 maggio 2025 per la diffusissima app di messaggistica. Su alcuni modelli di smartphone non potrà più essere utilizzata. Non si tratta ... 🔗ilmattino.it

WhatsApp Beta si aggiorna e introduce la traduzione dei messaggi - Dopo i primi segnali alla fine dell'anno scorso , e i progressi registrati a febbraio , sembra proprio che i lavori per portare la traduzione automatica dei messaggi su… Leggi ... 🔗informazione.it

WhatsApp Beta: cos'è, come si installa e download - TuttoAndroid - WhatsApp Beta è il programma di testing della nota app di messaggistica che sfrutta la rete per scambiare messaggi. Gli utenti che vi aderiscono hanno accesso in anteprima a tutte le nuove ... 🔗tuttoandroid.net