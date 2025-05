Weekend di relax a Forte dei Marmi per Chiara Ferragni e Belen Rodriguez

Forte DEI Marmi – Le temperature miti e il sole primaverile del ponte del Primo Maggio hanno spinto Chiara Ferragni e Belen Rodriguez a prendersi una pausa dalla routine, scegliendo Forte dei Marmi come destinazione ideale per un Weekend all’insegna del relax.Chiara Ferragni si sta godendo il mare insieme alla sua amica Veronica Ferraro. Tra foto in riva alla spiaggia e pranzi all’aperto in una delle osterie più amate della Versilia – che frequenta da tempo – il clima è quello giusto per respirare un po’ di primavera e leggerezza.Dall’altra parte, Belen Rodriguez ha optato per una giornata all’aria aperta insieme alla piccola Luna Marì. In bicicletta per le strade di Forte dei Marmi, si è concessa una pausa gelato con la sua bambina, tra sorrisi e complicità che hanno subito catturato l’attenzione dei follower. 🔗 DEI– Le temperature miti e il sole primaverile del ponte del Primo Maggio hanno spintoa prendersi una pausa dalla routine, scegliendodeicome destinazione ideale per unall’insegna delsi sta godendo il mare insieme alla sua amica Veronica Ferraro. Tra foto in riva alla spiaggia e pranzi all’aperto in una delle osterie più amate della Versilia – che frequenta da tempo – il clima è quello giusto per respirare un po’ di primavera e leggerezza.Dall’altra parte,ha optato per una giornata all’aria aperta insieme alla piccola Luna Marì. In bicicletta per le strade didei, si è concessa una pausa gelato con la sua bambina, tra sorrisi e complicità che hanno subito catturato l’attenzione dei follower. 🔗 Corrieretoscano.it

