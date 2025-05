Weekend 3-4 Maggio | Sabato Estivo Domenica con Temporali e Grandine al Nord

Maggio si presenta con un netto contrasto meteorologico: Sabato sarà caratterizzato da condizioni estive, mentre Domenica vedrà un ritorno dell’instabilità atmosferica.Sabato 3 Maggio: Caldo Estivo DiffusoSabato sarà dominato da un’alta pressione di origine africana, portando cieli sereni e temperature ben al di sopra della media stagionale. Le massime raggiungeranno i 28-30°C in molte località della Pianura Padana, del Centro Italia, della Puglia e delle Isole Maggiori. Nell’entroterra siciliano e sardo, si potranno toccare punte di 33-34°C .Domenica 4 Maggio: Ritorno dell’InstabilitàDomenica l’anticiclone inizierà a cedere sotto l’influsso di correnti fresche e instabili provenienti dal Nord Europa. Questo porterà alla formazione di Temporali, inizialmente sull’arco alpino e su alcune zone della Sardegna. 🔗 Dayitalianews.com - Weekend 3-4 Maggio: Sabato Estivo, Domenica con Temporali e Grandine al Nord Il primo fine settimana disi presenta con un netto contrasto meteorologico:sarà caratterizzato da condizioni estive, mentrevedrà un ritorno dell’instabilità atmosferica.: CaldoDiffusosarà dominato da un’alta pressione di origine africana, portando cieli sereni e temperature ben al di sopra della media stagionale. Le massime raggiungeranno i 28-30°C in molte località della Pianura Padana, del Centro Italia, della Puglia e delle Isoleri. Nell’entroterra siciliano e sardo, si potranno toccare punte di 33-34°C .: Ritorno dell’Instabilitàl’anticiclone inizierà a cedere sotto l’influsso di correnti fresche e instabili provenienti dalEuropa. Questo porterà alla formazione di, inizialmente sull’arco alpino e su alcune zone della Sardegna. 🔗 Dayitalianews.com

