Ilgiorno.it - Weekend 2, 3 e 4 maggio a Milano e in Lombardia: feste di primavera, street food ed eventi per famiglie

e lasi trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto, con un ricco calendario di appuntamenti nel fine settimana compreso tra giovedì 2 e domenica 42025 che spaziano tra natura, gusto, cultura e intrattenimento per tutte le età. Alledi, alle sagre gastronomiche e ai mercatini, molti dei quali dedicati al florovivaismo, si affiancano rassegne di, spettacoli teatrali, concerti, iniziative per, marce solidali e camminate in natura. La varietà dell’offerta comprendecome il festival Geocult a Lecco, che unisce arti visive e paesaggio, la pedalata urbana per bambini Bimbinbici a Lodi, e il primo festival medievale nel borgo di Lardirago, in provincia di Pavia, tra falconieri, armigeri e accampamenti storici. Spazio anche al trekking e alle esperienze legate al vino, con degustazioni. 🔗 Ilgiorno.it