Wanda Nara solleva dubbi sulla salute mentale di Mauro Icardi | Una persona sana di mente non lo farebbe

Wanda Nara mette in discussione la stabilità mentale dell'ex marito Mauro Icardi. Ecco che cosa ha dichiarato. 🔗 Comingsoon.it - Wanda Nara solleva dubbi sulla salute mentale di Mauro Icardi: "Una persona sana di mente non lo farebbe" mette in discussione la stabilitàdell'ex marito. Ecco che cosa ha dichiarato. 🔗 Comingsoon.it

Cosa riportano altre fonti

Wanda Nara chiede 500mila euro di mantenimento al mese a Mauro Icardi - Secondo quanto anticipa il Corriere, la showgirl avrebbe chiesto al suo quasi ex marito una cifra molto importante. Lui, però, va al contrattacco 🔗vanityfair.it

Lite folle tra Wanda Nara e Mauro Icardi: intervenuta la polizia | VIDEO - E' dovuta intervenire la polizia dopo un'accesa discussione tra Mauro Icardi e Wanda Nara, tutto ciò mentre le figlie erano in lacrime L'articolo Lite folle tra Wanda Nara e Mauro Icardi: intervenuta la polizia | VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

"Aiuto!": lite furiosa con Icardi, le terribili urla di Wanda Nara. Una delle figlie si sente male | Video-choc - La vita della ex coppia Mauro Icardi-Wanda Nara sta assumendo sempre di più i connotati tipici di una soap sudamericana. O per lo meno i tratti più grotteschi. L'ex capitano dell'Inter e la showgirl biancoceleste si sono separati ufficialmente non risparmiandosi niente: frecciatine, denunce, battaglie legali e umiliazioni in pubblica piazza. Le prime vittime, però, sono le loro piccole figlie: Francesca (10 anni) e Isabella (9 anni). 🔗liberoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dubbi sulla salute mentale Wanda Nara: «Icardi è stato cacciato dalla Francia per colpa di una donna» - Wanda Nara torna a parlare della fine del matrimonio con Mauro Icardi, accusandolo di tradimento, di instabilità e di aver messo a rischio il benessere dei figli. 🔗bluewin.ch

Wanda Nara sbarca su OnlyFans dopo il blocco dei suoi social imposto dal tribunale - Il colpo di scena che nessuno si aspettava: Wanda Nara è sbarcata su OnlyFans, la piattaforma social molto utilizzata dai lavoratori e dalle lavoratrici del sesso, ma non lo ha fatto perché ha ... 🔗gazzetta.it

Wanda Nara, il tribunale le chiude i profili social e lei si vendica sbarcando su OnlyFans: «Approfittatene, sarò più attiva che mai» - Wanda Nara non smette mai di sorprendere. L'influencer, alle prese con la battaglia legale dopo la separazione da Mauro Icardi, si è vista chiudere i social dal tribunale per aver mancato di ... 🔗leggo.it