Waltz lascia Sicurezza nazionale Usa

Sicurezza Mike Waltz ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà consigliere per la Sicurezza nazionale ad interim. Waltz lascia il suo incarico in seguito allo scandalo del "chatgate": la condivisione di piani militari riservati su una chat cui partecipava per errore il direttore di un periodico americano. 🔗 7.18 Donald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per laMikeambasciatore Usa presso le Nazioni Unite. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà consigliere per laad interim.il suo incarico in seguito allo scandalo del "chatgate": la condivisione di piani militari riservati su una chat cui partecipava per errore il direttore di un periodico americano. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

Ne parlano su altre fonti

Trump nomina Waltz ambasciatore Usa all'Onu dopo il licenziamento da capo della Sicurezza Nazionale per il Chatgate, Rubio responsabile ad interim - Tuttavia, è molto probabile che il Segretario di Stato ci resti per poco, considerando che Trump sta pensando a Steve Witkoff per prendere il posto lasciato vacante dall'ormai ex Consigliere per la sicurezza nazionale Trump ha nominato Mike Waltz come nuovo ambasciatore Usa all'Onu dopo il li 🔗ilgiornaleditalia.it

USA, il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz verso dimissioni dopo lo scandalo chatgate - Waltz lo scorso marzo era stato travolto dallo scandalo chatgate: il caporedattore dell'Atlantic Magazine rivelò di essere stato aggiunto per errore a una chat riservata su Signal e di aver letto comunicazioni inerenti attacchi contro gli Houthi in Yemen.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Usa, il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz verso le dimissioni per il caso delle chat con piani militari - Alla fine il Chatgate è costato il posto a Mike Waltz. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti ha lasciato il suo incarico nell’amministrazione di Donald Trump, secondo quanto riferito da Fox News. A dimettersi è stato anche il vice di Waltz, Alex Wong. Altri media americani, invece, danno i due prossimi al siluramento da parte di Trump, ma ancora formalemente in carica. Al netto delle tempistiche, la decisione arriva a seguito delle polemiche scatenate dal Chatgate, la pubblicazione da parte del direttore del The Atlantic, Jeffrey Goldberg, di uno scambio in una chat ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Waltz lascia la Sicurezza nazionale dopo il chatgate, sarà ambasciatore Usa all'Onu; Caso Signal, Trump candida Waltz come ambasciatore all’Onu e lo rimuove dalla sicurezza nazionale; Rimosso il consigliere per la sicurezza di Trump: Mike Waltz travolto dal ChatGate; Usa: il consigliere per la sicurezza Waltz lascia incarico dopo scandalo 'Signalgate'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Chat-gate: Trump licenzia il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz - AGI - Il consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, Mike Waltz, e il suo vice, Alex Wong, lasceranno i loro incarichi alla Casa Bianca. La notizia è stata battuta dai grandi network ameri ... 🔗msn.com

Waltz lascia la Sicurezza nazionale dopo il chatgate, sarà ambasciatore Usa all'Onu - L'annuncio di Trump: le deleghe dell'ex consigliere passano al segretario di Stato americano Rubio. Wsj: cresce l'inchiesta del Pentagono sull'uso di Signal da parte di Hegset (ANSA) ... 🔗ansa.it

Mike Waltz, nominato ambasciatore Usa all’Onu, lascia l’incarico alla sicurezza nazionale - Donald Trump annuncia su Truth la nomina di Mike Waltz, consigliere per la sicurezza nazionale, come ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato, ricoprirà ad i ... 🔗msn.com