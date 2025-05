Waltz lascia la Sicurezza nazionale dopo il chatgate

Donald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la Sicurezza nazionale americano Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump ad interim. L'ispettore generale del Pentagono Stebbins ha esteso l'indagine sulla condivisione di piani militari da parte del segretario alla Difesa Pete Hegseth a una seconda chat di Signal, che ha coinvolto anche sua moglie e suo fratello. Stebbins disse il mese scorso di aver avviato un'indagine sull'utilizzo da parte di Hegseth di Signal per discutere sui raid aerei statunitensi in Yemen. Wsj scrive che l'indagine si è estesa fino a includere una seconda chat di Signal, nella quale Hegseth ha inviato gli stessi piani di attacco in Yemen a una dozzina di collaboratori, tra cui sua moglie e suo fratello.

Waltz lascia la Sicurezza nazionale Usa - 7.18 Donald Trump annuncia su Truth che nominerà il consigliere per la Sicurezza Mike Waltz ambasciatore Usa presso le Nazioni Unite. Il segretario di Stato Marco Rubio sarà consigliere per la Sicurezza nazionale ad interim. Waltz lascia il suo incarico in seguito allo scandalo del "chatgate": la condivisione di piani militari riservati su una chat cui partecipava per errore il direttore di un periodico americano. 🔗servizitelevideo.rai.it

