Waltz lascia la Casa Bianca Trump lo nomina ambasciatore all' Onu

Trump ha rimosso Mike Waltz dall'incarico di Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, nominandolo ambasciatore alle Nazioni Unite. "Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite", ha scritto Trump sul social Truth, precisando che sarà il segretario di Stato Usa Marco Rubio a "ricoprire il ruolo di Consigliere per la sicurezza nazionale, mantenendo la sua forte leadership al Dipartimento di Stato".Secondo quanto ricostruito dai media Usa, la nomina di Waltz ad ambasciatore alle Nazioni Unite è stata una decisione dell'ultimo minuto, tanto da aver spiazzato anche la portavoce del Dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce, colta di sorpresa da una domanda dei cronisti dichiarando di aver appena appreso della notizia.

