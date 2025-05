Waltz lascia la Casa Bianca | sarà ambasciatore all’Onu

Waltz lascia l'incarico alla Casa Bianca. Non sarà più consigliere per la sicurezza nazionale ma, con una decisione dell'ultimo minuto rispetto ai piani originari, sarà "dirottato" alle Nazioni Unite come ambasciatore all'Onu. L'annuncio del forfait era stato dato su Truth dal presidente Donald Trump che in un post pubblicato su Truth ha affermato: "Sono .

Trump lascia la Casa Bianca per andare al Campidoglio per il suo primo discorso al Congresso Usa - (Agenzia Vista) Usa, 05 marzo 2025 Il Presidente Donald Trump e la moglie Melania lasciano la Casa Bianca diretti al Campidoglio per il discorso al Congresso degli Stati Uniti. X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗iltempo.it

Zelensky infuriato lascia in anticipo la Casa Bianca. Dopo la lite, Trump lo avverte: «Torni quando è pronto per la pace» - Volodymy Zelensky ha lasciato la Casa Bianca senza essere accompagnato dal presidente americano Donald Trump, al termine del violentissimo faccia a faccia tra i due. Dalle accuse di «ingratitudine» alle minacce («firma l’accordo o siamo fuori»), i toni dell’incontro tra i due leader nello Studio ovale sono passati da accesi a incandescenti. Ora la definitiva frattura: la conferenza stampa, durante la quale i due presidenti avrebbero dovuto sottoscrivere l’accordo sulle terre rare, è stata annullata. 🔗open.online

Meloni lascia la Casa Bianca dopo l’incontro con Trump - WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lasciato la Casa Bianca dopo l’incontro con Donald Trump. In vista della visita a Roma del vicepresidente JD Vance, la premier ha in programma di ripartire in giornata per fare rientro a Roma. xp6/sat/mca3 Unlimited News - Notizie dal mondo 🔗unlimitednews.it

Trump, terremoto alla Casa Bianca: dimissioni di Waltz; Caso Signal, prima crepa alla Casa Bianca: Trump costretto a cedere e a licenziare Mike Waltz; Trump sposta Mike Waltz all'Onu, via dalla Casa Bianca il consigliere per la sicurezza dopo lo scandalo della chat sull'attacco in Yemen; Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Usa Mike Waltz si dimette dopo lo scandalo ChatGate. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mike Waltz lascia l'incarico di consigliere di Trump dopo lo scandalo chatgate - Il consigliere di Trump, Mike Waltz, si dimette dopo lo scandalo chatgate. Steve Witkoff tra i possibili sostituti. 🔗quotidiano.net

Prime dimissioni per Trump dopo solo 100 giorni: «Waltz lascia l’incarico». La mossa dopo lo scandalo della chat sull’attacco in Yemen - Lo scorso mese, il consigliere per la sicurezza Usa aveva creato una chat di gruppo in cui venivano condivisi i piani di guerra contro gli Houthi. Ma nella chat era finito anche un giornalista L'artic ... 🔗msn.com

Trump, la prima vittima alla Casa Bianca: Waltz out, cosa è successo - Donald Trump trova il colpevole per il 'chatgate'. Lo scandalo legato alla diffusione dei piani d'attacco contro gli Houthi costa il posto a Mike Waltz. Il consigliere per la sicurezza nazionale viene ... 🔗informazione.it