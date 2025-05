Waltz lascia il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale

consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz, è stato silurato dalla sua posizione e nominato ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Il suo vecchio ruolo sarà provvisoriamente ricoperto dal segretario di Stato, Marco Rubio.“Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Fin dalla sua esperienza in uniforme sul campo di battaglia, al Congresso e come mio consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz si è impegnato a fondo per mettere al primo posto gli interessi della nostra Nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo”, ha dichiarato Donald Trump su Truth giovedì.“Sono profondamente onorato di continuare il mio servizio per il presidente Trump e per la nostra grande nazione”, ha affermato, dal canto suo, Waltz, il quale, secondo la Cbs, potrebbe essere presto sostituito o dal direttore del controterrorismo, Sebastian Gorka, o dal vicecapo dello staff della Casa Bianca, Stephen Miller. 🔗 Panorama.it - Waltz lascia il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale Scossone alla Casa Bianca. Ilper la, Mike, è stato silurato dalla sua posizione e nominato ambasciatore statunitense alle Nazioni Unite. Il suo vecchiosarà provvisoriamente ricoperto dal segretario di Stato, Marco Rubio.“Sono lieto di annunciare che nominerò Mikeprossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Fin dalla sua esperienza in uniforme sul campo di battaglia, al Congresso e come mioper la, Mikesi è impegnato a fondo per mettere al primo posto gli interessi della nostra Nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo”, ha dichiarato Donald Trump su Truth giovedì.“Sono profondamente onorato di continuare il mio servizio per il presidente Trump e per la nostra grande nazione”, ha affermato, dal canto suo,, il quale, secondo la Cbs, potrebbe essere presto sostituito o dal direttore del controterrorismo, Sebastian Gorka, o dal vicecapo dello staff della Casa Bianca, Stephen Miller. 🔗 Panorama.it

Caso Signal, Waltz lascia la carica di consigliere di Stato americano - ROMA (ITALPRESS) – Mike Waltz, dopo lo scandalo Signal, lascia la carica di consigliere di Stato americano per la Sicurezza nazionale. Il presidente Usa Donald Trump però, ci tiene a chiarire sul suo social “Truth”, che non si tratta di una bocciatura e che nominerà Waltz quale prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Marco Rubio, segretario di Stato americano, sarà consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump ad interim. 🔗unlimitednews.it

Mike Waltz lascia l'incarico di consigliere di Trump dopo lo scandalo chatgate - Il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, Mike Waltz, lascerà il suo incarico in seguito allo scandalo del chatgate. Lo riportano i media statunitensi. Waltz e il suo vice Alex Wong erano entrambi pronti ad andarsene, ha riferito la CBS News, mentre Fox News ha affermato che Trump dovrebbe rilasciare presto un commento. La Casa Bianca non ha rilasciato dichiarazioni immediate. 🔗quotidiano.net

La rimozione di Mike Waltz dal ruolo di consigliere per la Sicurezza nazionale - Dopo i rumors giornalistici, è arrivata la conferma via Truth da parte di Donald Trump: Mike Waltz non è più il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La stampa americana ritiene che il presidente abbia preso questa decisione per via del coinvolgimento di Waltz all’interno del cosiddetto “chatgate”. È stato lui, infatti, ad aggiungere per errore il giornalista Jeffrey Goldberg – direttore dell’Atlantic – all’interno della chat riservata in cui diversi funzionari dell’amministrazione Trump stavano parlando di delicati piani militari in Yemen contro i ribelli Houthi. 🔗linkiesta.it

