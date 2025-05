Waltz come Flynn primo silurato da poltrona che scotta in Casa Bianca Trump

(Adnkronos) – E' successo dopo i primi 100 giorni, e non solo 25 giorni come successe nel 2017 a Michael Flynn, ma anche in questa seconda amministrazione Trump è il consigliere per la Sicurezza nazionale, Michael Waltz, il primo a essere silurato da quella che, almeno con Trump, si conferma essere una poltrona che scotta.

Waltz silurato per il ChatGate, "usava Signal in una riunione anche il giorno prima": incastrato da una foto - Mike Waltz, l'ormai ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, è stato beccato ad utilizzare Signal durante una riunione di gabinetto mercoledì 30 aprile, appena un giorno prima che il presidente annunciasse la sua rimozione. Ad incastrarlo una foto, scattata da una... 🔗today.it

Trump caccia Mike Waltz dopo il chatgate (e ieri aveva silurato il marito di Kamala Harris dall'Holocaust Museum) - Con la ex rivale Kamala Harris che cerca un rilancio in politica, Donald Trump silura Doug Emhoff dal board del Museo dell'Olocausto di Washington. E' stato lo stesso ex Second... 🔗ilmessaggero.it

Waltz come Flynn, primo silurato da poltrona che scotta in Casa Bianca Trump

Usa, via Waltz: che cosa è successo e chi rischia ora il posto a causa dello scandalo Chatgate - NEW YORK - Il presidente Donald Trump ha dato l’interim al segretario di Stato Marco Rubio per il ruolo di consigliere alla sicurezza nazionale, dopo il siluramento di Michael Waltz. Ma nella galassia ... 🔗repubblica.it