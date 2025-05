Waltz ambasciatore Rubio al suo posto Hegseth a rischio Le mosse di Trump

Ilgiornale.it - Waltz ambasciatore, Rubio al suo posto, Hegseth a rischio. Le mosse di Trump L’annuncio ufficiale è arrivato ieri, a seguito di indiscrezioni che ipotizzavano una serie di rimozioni legate al “chatgate”, 🔗 Ilgiornale.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Usa, la conferma di Trump: "Waltz ambasciatore all'Onu". Rubio al suo posto - I media statunitensi ne avevano parlato con insistenza nelle scorse ore e adesso è arrivata la conferma. Il presidente Usa, Donald Trump, ha annunciato la nomina di Mike Waltz come prossimo ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni unite e ha aggiunto che sarà il segretario di Stato Marco Rubio a ricoprire l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale finora ricoperto da Waltz. L'ufficialità è giunta dopo che i siti dei giornali Usa avevano anticipato che Waltz avrebbe presto lasciato l'incarico di consigliere per la sicurezza nazionale, a distanza di circa un mese da quando il ... 🔗iltempo.it

Trump conferma la cacciata di Waltz: «Sarà ambasciatore Onu». Rubio al suo posto?«Sanzioni a chi compra petrolio dall'Iran» - Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista 🔗xml2.corriere.it

Trump conferma la cacciata di Waltz: «Sarà ambasciatore Onu». Rubio al suo posto «Sanzioni a chi compra petrolio dall'Iran» - Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista 🔗xml2.corriere.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Waltz ambasciatore, Rubio al suo posto, Hegseth a rischio. Le mosse di Trump; Trump: Waltz ambasciatore Usa all'Onu, Rubio al suo posto ad interim; Trump nomina Mike Waltz ambasciatore alle Nazioni Unite; Media Usa: Mike Waltz licenziato. Ma Trump lo nomina ambasciatore all’Onu. Al suo posto Rubio. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Waltz ambasciatore, Rubio al suo posto, Hegseth a rischio. Le mosse di Trump - L’annuncio ufficiale è arrivato ieri, a seguito di indiscrezioni che ipotizzavano una serie di rimozioni legate al “chatgate”, ... 🔗ilgiornale.it

Usa, la conferma di Trump: "Waltz sarà ambasciatore all'Onu". Rubio al suo posto - I media statunitensi ne avevano parlato con insistenza nelle scorse e ora è arrivata la conferma. Il presidente Usa, Donald Trump, ha ... 🔗iltempo.it

Trump licenzia consigliere per la sicurezza nazionale Waltz ma lo nomina all’ONU: Rubio al suo posto - Trump ha rimosso Mike Waltz dall’incarico di consigliere per la sicurezza nazionale ma ha cercato di fare passare il licenziamento come una promozione ... 🔗fanpage.it