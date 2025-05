' Wall Street cancella perdite post dazi S&P 500 record'

© Quotidiano.net - 'Wall Street cancella perdite post dazi, S&P 500 record' Wall Street ha cancellato le perdite sofferte dopo l'annuncio dei dazi. 🔗 L'S&P 500 ha registrato la sua più lunga serie positiva dal 2004, nove giorni, trainato dall'apertura della Cina ai negoziati commerciali e dai dati sull'occupazione. Anche il Dow Jones ha registrato il suo nono guadagno giornaliero consecutivo. Nel complesso, secondo i media Usa,hato lesofferte dopo l'annuncio dei. 🔗 Quotidiano.net

Wall Street accentua le perdite, Dj -1,5%, Nasdaq -4% - Wall Street accentua le perdite. Il Dow Jones arretra dell'1,54% a 42.139,12 punti, il Nasdaq cede il 4,08% a 17.457,41 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,58% a 5.621,49 punti. 🔗quotidiano.net

Borsa, Milano riduce le perdite in scia a Wall Street - La Borsa di Milano ha ridotto notevolmente le perdite verso fine seduta, con il Ftse Mib che è passato da -4% al -0,91% a 34.335,39 punti in scia alla rapida inversione di rotta di Wall Street. Stmicroelectronics guida i rialzi (+4,82%), seguita da Unicredit (+2,43%), Buzzi (+1,3%), Nexi (+0,89%), Campari (+0,88%) e Banco Bpm (+0,51%). Vendite su A2A (-5,07%), Hera (-4,3%) ed Enel (-3,98%). Inversione di rotta per Wall Street Wall Street in un primo momento ha invertito la rotta e si è portata in rialzo. 🔗lapresse.it

'Wall Street cancella perdite post dazi, S&P 500 record' - L'S&P 500 ha registrato la sua più lunga serie positiva dal 2004, nove giorni, trainato dall'apertura della Cina ai negoziati commerciali e dai dati sull'occupazione. Anche il Dow Jones ha registrato ... 🔗ansa.it

Wall Street riduce le perdite, Dj -3,15%, Nasdaq -4,63% - Wall Street riduce le perdite. Il Dow Jones cede il 3,15% a 39.320,53 punti, il Nasdaq arretra del 4,63% a 16.333,70 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,97% a 5.240,20 punti. 🔗ansa.it

Wall Street: future allargano perdite, in premercato S&P -3,23% e Dow Jones -2,6% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 apr - Gia' in forte calo nel afterhours e nelle prime battute del premercato, gli indici di Wall Street si ... Allargano le perdite anche i future dello ... 🔗ilsole24ore.com