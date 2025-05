Wall Street apre positiva Dj +112% Nasdaq +092%

Wall Street apre con il segno più, dopo i risultati positivi sull'occupazione Usa e l'apertura della Cina ai negoziati sui dazi. Il Dow Jones sale dell'1,12% a 41.208,16 punti, il Nasdaq avanza dello 0,92% a 17.873,42 punti mentre lo S&P 500 guadagna l'1,04% 5.662,33 punti. 🔗 Quotidiano.net - Wall Street apre positiva, Dj +1,12%, Nasdaq +0,92% con il segno più, dopo i risultati positivi sull'occupazione Usa e l'apertura della Cina ai negoziati sui dazi. Il Dow Jones sale dell'1,12% a 41.208,16 punti, ilavanza dello 0,92% a 17.873,42 punti mentre lo S&P 500 guadagna l'1,04% 5.662,33 punti. 🔗 Quotidiano.net

Wall Street apre positiva Dj +0,99%, Nasdaq + 1,72% - Wall Street apre positiva. Il Dow Jones sale dello 0,99% a 42.399,10 punti, il Nasdaq avanza dell'1,72% a 18090.28 punti e lo S&P 500 guadagna l'1,32% a 5.742,48 punti. 🔗quotidiano.net

