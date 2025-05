Walker | "Al Milan ci pesano ogni giorno Conceicao ci tiene a mantenere il nostro peso basso"

Walker è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, durante l`ultima sessione invernale di calciomercato.. 🔗 Kyleè arrivato alin prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, durante l`ultima sessione invernale di calciomercato.. 🔗 Calciomercato.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Walker si ferma, il Milan perde un altro pezzo: out con l’Udinese e derby a rischio - Il Milan dovrà fare a meno di Walker per le prossime partite decisive: operato due giorni fa al gomito, il terzino è in dubbio per il derby 🔗pianetamilan.it

Milan, inghippo Walker tra l'infortunio e il riscatto in dubbio - Milano, 9 aprile 2025 – Kyle Walker e il Milan: dagli applausi ai dubbi, passando per il recente infortunio che lo terrà fuori quasi un mese. In principio, l'impatto. Notevole: personalità ed esperienza in una zona a far rima spesso con tallone d'Achille con Calabria prima ed Emerson Royal. Poi, i primi interrogativi su un riscatto che a gennaio sembrava una formalità: 5 milioni da versare al City in estate. 🔗sport.quotidiano.net

Milan, Walker dice tutto. Rimpianto Maldini? Guler in e Leao out se … - Le parole di Walker e il possibile arrivo di Guler sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan 🔗pianetamilan.it

Ne parlano su altre fonti

Walker: "Al Milan ci pesano ogni giorno, Conceicao ci tiene a mantenere il nostro peso basso" - Kyle Walker è arrivato al Milan in prestito con diritto di riscatto dal Manchester City, durante l`ultima sessione invernale di calciomercato. Il terzino inglese. 🔗calciomercato.com

Walker recuperato, il terzino del Milan in panchina a Venezia. Recuperato per la finale di Coppa Italia - Il Milan riabbraccia Walker, che in questo ultimo mese si gioca la sua permanenza in rossonero. Mancano sei gare al termine della stagione: le cinque di campionato e la finale di Coppa Italia con ... 🔗ilmessaggero.it

Milan, infortunio Walker: svelati i tempi di recupero! C’è la scelta per il derby di ritorno - Le ultime sulle condizioni fisiche di Kyle Walker, difensore inglese del Milan, dopo l’ultimo problema riscontrato. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubb ... 🔗calcionews24.com