Wake Up Dead Man | A Knives Out Mystery Rian Johnson rivela se sarà l’ultimo film della serie

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Rian Johnson rivela se sarà l’ultimo film della serieIl regista di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Rian Johnson, ha rivelato se il prossimo film sarà l’ultimo della serie. Dopo il successo del primo, Cena con delitto – Knives Out, nel 2019, il Benoit Blanc di Daniel Craig è poi tornato in Glass Onion, un sequel del 2022. Ora, come noto, il detective è pronto a risolvere un altro omicidio nel nuovo film in cui compaiono anche Josh Brolin, Cailee Spaeny, Mila Kunis, Andrew Scott, Jeremy Renner, Kerry Washington, Josh O’Connor, Thomas Haden Church e Glenn Close.Nel corso di una recente intervista con Collider, Johnson ha dunque ora condiviso un aggiornamento sul futuro del franchise dopo Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, lasciando intendere che il suo tempo con Benoit Blanc potrebbe non essere ancora terminato, finché “Daniel Craig vorrà continuare a farlo e finché avremo un’idea che, per noi, non sia solo un’operazione di produzione di un altro film, ma sia veramente eccitante e spaventosa come “Oh, wow, potremmo farcela?”. 🔗 UpMan: AOutseIl regista diUpMan: AOut, hato se il prossimo. Dopo il successo del primo, Cena con delitto –Out, nel 2019, il Benoit Blanc di Daniel Craig è poi tornato in Glass Onion, un sequel del 2022. Ora, come noto, il detective è pronto a risolvere un altro omicidio nel nuovoin cui compaiono anche Josh Brolin, Cailee Spaeny, Mila Kunis, Andrew Scott, Jeremy Renner, Kerry Washington, Josh O’Connor, Thomas Haden Church e Glenn Close.Nel corso di una recente intervista con Collider,ha dunque ora condiviso un aggiornamento sul futuro del franchise dopoUpMan: AOut, lasciando intendere che il suo tempo con Benoit Blanc potrebbe non essere ancora terminato, finché “Daniel Craig vorrà continuare a farlo e finché avremo un’idea che, per noi, non sia solo un’operazione di produzione di un altro, ma sia veramente eccitante e spaventosa come “Oh, wow, potremmo farcela?”. 🔗 Cinefilos.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Knives Out 3: primo fugace sguardo al nuovo look di Benoit Blanc in Wake Up Dead Man - Ancora mistero fitto sulla data di uscita, ma il trailer di TUDUM 2025 anticipa un cambio radicale nel look del detective interpretato da Daniel Craig. Aguzzate l'occhio e scoprirete che il trailer dell'evento Netflix TUDUM 2025, previsto per il 31 maggio, contiene un primo sguardo al nuovo look del Benoit Blanc di Daniel Craig in Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, terzo capitolo del fortunato franchise giallo di Rian Johnson. 🔗movieplayer.it

Al Pacino si unisce al cast del nuovo film di Gus Van Sant, Dead Man’s Wire - Al Pacino si unisce al cast del nuovo film di Gus Van Sant, Dead Man’s Wire Il vincitore dell’Oscar Al Pacino è pronto a unirsi al prossimo thriller Dead Man’s Wire, che sarà diretto dal candidato all’Oscar Gus Van Sant. La sceneggiatura è stata scritta da Austin Kolodney. Si unisce ai già annunciati Bill Skarsgard, Dacre Montgomery, Myha’la, Cary Elwes e Colman Domingo. Ecco la sinossi di Dead Man’s Wire: La mattina dell’8 febbraio 1977, Anthony G. 🔗cinefilos.it

Al Pacino nel thriller Dead Man’s Wire di Gus Van Sant: il nuovo film con Bill Skarsgård e Colman Domingo - Al Pacino si unisce al cast del prossimo thriller del candidato all'Oscar Gus Van Sant, Dead Man's Wire. Il leggendario attore premio Oscar Al Pacino è stato recentemente annunciato come parte del cast del thriller con ostaggi Dead Man's Wire, diretto dal pluricandidato all'Oscar Gus Van Sant. Il film segna una nuova e attesa collaborazione tra due grandi nomi del cinema, con Pacino che si unisce ad altri talentuosi attori, tra cui Bill Skarsgård, Dacre Montgomery, Myha'la, Cary Elwes e Colman Domingo, che sono stati già confermati per il progetto. 🔗movieplayer.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Knives Out, il regista anticipa il futuro del franchise dopo Wake Up Dead Man; Knives Out 3: primo fugace sguardo al nuovo look di Benoit Blanc in Wake Up Dead Man; Knives Out, Rian Johnson rompe il silenzio sul futuro del franchise; Wake Up Dead Man, Netflix svela la prima immagine di Knives Out 3: il ritorno di Benoit Blanc. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Rian Johnson rivela se sarà l’ultimo film della serie - Il regista di Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Rian Johnson, rivela se il prossimo film sarà l'ultimo film della serie. 🔗cinefilos.it

Knives Out, il regista anticipa il futuro del franchise dopo Wake Up Dead Man - Rian Johnson tra non molto riporterà Knives Out sugli schermi di Netflix con il terzo capitolo intitolato Wake Up Dead Man, ma di recente ha condiviso la propria opinione sul futuro del franchise gial ... 🔗comingsoon.it

Knives Out: il regista parla del futuro del franchise dopo l’uscita di Wake Up Dead Man - C'è un nuovo capitolo per Knives Out dopo il prossimo attesissimo film? ll regista riflette sulla possibilità Knives Out è una delle saghe più affascinanti degli ultimi anni. I casi dell’astuto e acut ... 🔗filmpost.it