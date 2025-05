Vuelta Espana Femenina 2025 si apre la caccia a Demi Vollering Italia con Letizia Borghesi ed Erica Magnaldi

Vuelta Espana Femenina, corsa articolata in sette tappe per un totale di 750,8 chilometri. Le ventuno squadre partecipanti si daranno battaglia per designare colei che nell'albo d'oro succederà a Demi Vollering, vincitrice dello scorso anno davanti alla connazionale Riejanne Markus e ad Elisa Longo Borghini.La gara inizierà dalla cronometro a squadre di Barcellona, 8,1 chilometri la lunghezza del percorso, in cui si assegnerà la prima maglia di leader della classifica generale. 🔗 Oasport.it - Vuelta Espana Femenina 2025, si apre la caccia a Demi Vollering. Italia con Letizia Borghesi ed Erica Magnaldi La Liegi-Bastogne-Liegi di domenica scorsa ha chiuso ufficialmente la stagione delle grandi classiche di primavera. Adesso è il momento di voltare pagina. Si riparte da uno degli appuntamenti cardine del grande calendario internazionale.Prende il via domenica da Barcellona e si concluderà sabato 10 con l'arrivo all'Alto de Cotobello l'undicesima edizione della, corsa articolata in sette tappe per un totale di 750,8 chilometri. Le ventuno squadre partecipanti si daranno battaglia per designare colei che nell'albo d'oro succederà a, vincitrice dello scorso anno davanti alla connazionale Riejanne Markus e ad Elisa Longo Borghini.La gara inizierà dalla cronometro a squadre di Barcellona, 8,1 chilometri la lunghezza del percorso, in cui si assegnerà la prima maglia di leader della classifica generale.

