Vucciria si arrampica su un palazzo per rubare in casa ma i poliziotti lo inseguono sul tetto | arrestato

arrampicato sul prospetto di un palazzo della Vucciria nel tentativo, risultato poi vano, di forzare una porta finestra e svaligiare un appartamento. Si è conclusa sul tetto di un edificio la fuga di un quarantenne che è stato arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di tentato furto. 🔗 Palermotoday.it - Vucciria, si arrampica su un palazzo per rubare in casa ma i poliziotti lo inseguono sul tetto: arrestato Si erato sul prospetto di undellanel tentativo, risultato poi vano, di forzare una porta finestra e svaligiare un appartamento. Si è conclusa suldi un edificio la fuga di un quarantenne che è statonei giorni scorsi con l’accusa di tentato furto. 🔗 Palermotoday.it

