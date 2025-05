Volevo essere Papa…ma ero Donald Trump

Donald Trump, con la modestia che lo contraddistingue, lancia la sua candidatura spirituale direttamente dal giardino della sua sede cardinalizia in quel di Pennsylvania Avenue. Così, mentre studia come procurarsi un terzo mandato (da presidente), sembra voler piazzare una bandierina anche sul Vaticano. E mentre il prossimo Conclave si prepara a eleggere il successore di Papa Francesco, sorge spontanea la domanda: Trump riuscirà a fare campagna anche per il trono di Pietro? Perché si sa, tra un comizio e una benedizione, il confine è sottile.Il prossimo Conclave si preannuncia come uno dei più politicamente sensibili degli ultimi decenni. Saranno 135 i cardinali elettori a varcare la soglia della Cappella Sistina il 7 maggio, tra i quali ben 10 statunitensi: una delegazione poderosa, che riflette il peso numerico della Chiesa cattolica negli Stati Uniti ma che, come certamente accadrà, non basta a far decollare il sogno di un "Papa americano".

