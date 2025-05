Voci sul malore di Parolin | la Santa Sede smentisce

Parolin, uno dei favoriti di questo Conclave, avesse avuto "un breve malore il 30 aprile al termine della Congregazione Generale del tardo pomeriggio in Vaticano. Secondo fonti della Santa Sede, il cardinale Parolin è svenuto al termine della sessione, destando immediata preoccupazione tra i suoi colleghi cardinali e il personale vaticano". Il porporato veneto, 70enne, è considerato uno degli uomini più vicini a Papa Francesco, con una consolidata esperienza nella diplomazia vaticana, anche se meno carismatico dell'argentino. 🔗 Agi.it - Voci sul malore di Parolin: la Santa Sede smentisce AGI - Come nel film di Edward Berger, anche in questo Conclave si rincorrono le notizie false, o quasi, per screditare i favoriti. Fu così per Bergoglio e chi insinuava che i suoi problemi polmonari non gli consentissero di reggere il peso della Chiesa. Com'è andata la storia è noto a tutti. Adesso un sito americano catholicvote.org tenta la stessa operazione. Un paio di giorni fa aveva lanciato la notizia che Pietro, uno dei favoriti di questo Conclave, avesse avuto "un breveil 30 aprile al termine della Congregazione Generale del tardo pomeriggio in Vaticano. Secondo fonti della, il cardinaleè svenuto al termine della sessione, destando immediata preoccupazione tra i suoi colleghi cardinali e il personale vaticano". Il porporato veneto, 70enne, è considerato uno degli uomini più vicini a Papa Francesco, con una consolidata esperienza nella diplomazia vaticana, anche se meno carismatico dell'argentino. 🔗 Agi.it

Il Papa al Gemelli, "ha riposato bene". Parolin sulle voci di dimissioni, "inutili speculazioni" - AGI - Papa Francesco "ha riposato bene". Lo afferma la sala stampa vaticana. Una sola riga per "tranquillizzare" sulla salute del Pontefice. Ieri pomeriggio nel briefing stampa dal Gemelli, i medici hanno sottolineato che il Papa "non è fuori pericolo" ma al momento "non è in pericolo di vita". E mentre il Pontefice è ricoverato al Gemelli, il tema delle sue possibili dimissioni continua ad essere di attualità. 🔗agi.it

“Ha riposato bene”: le condizioni di papa Francesco e le parole di Parolin sulle voci di dimissioni - Come sta papa Francesco dopo l'ottava notte in ospedale al Gemelli per una polmonite bilaterale: dal Vaticano fanno sapere che ha riposato bene. Il Papa non è fuori pericolo, lo hanno detto in maniera chiara i suoi medici, ma sta rispondendo alle terapie. Intanto il cardinale Pietro Parolin ha commentato le voci sulle dimissioni del Pontefice.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Papa Francesco, Parolin: “Voci dimissioni? Tutte inutili speculazioni” - (Adnkronos) – Voci di dimissioni Papa Francesco? "Mi sembrano tutte inutili speculazioni. Ora stiamo pensando alla salute del Santo Padre, alla sua ripresa, al suo ritorno in Vaticano: queste sono le uniche cose che contano". Così in un'intervista al Corriere della Sera il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato vaticano. È andato a trovare Bergoglio […] 🔗periodicodaily.com

