Vlasic rende vane le speranze di Di Francesco | il Venezia manca il sorpasso al Lecce

Venezia, che vede sfumare i tre punti a causa di un rigore concesso soltanto dopo revisione al Var per uno sfortunato fallo di mano di Idzes. Alla fine Torino-Venezia finisce 1-1.Torino-Venezia finisce 1-1: Vlasic decisivo dal dischetto (LaPresse) – Calciomercato.itI lagunari avevano disputato un ottimo primo tempo, sfruttando gli errori dei padroni di casa e la poca verve. Il gol arriva dopo pochi minuti, ma viene annullato per un millimetrico fuorigioco di Gytkjaer. Buona invece la rete di Kike Perez, che trova il giusto varco e in area fredda Milinkovic-Savic.Nella ripresa il Toro cambia marcia. Radu è decisivo prima sul tiro ravvicinato di Adams e poi sul tiro da fuori di Vlasic.

