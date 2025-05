Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match Ultimissime

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamentiDusan Vlahovic "vede" Bologna–Juve. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, l'ottimismo sul recupero del serbo sarebbe in crescita. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire il possibile minutaggio del serbo, che è rientrato parzialmente in gruppo nell'ultimo allenamento alla Continassa. In questo momento aumentano le quotazioni per vedere il serbo nell'importante sfida di Champions League del Dall'Ara. Vlahovic dovrebbe essere convocato da Tudor per il big match.

Juve, Vlahovic rientra: chance col Bologna. Koopmeiners ancora out - Tudor può recuperare il centravanti che parzialmente ha lavorato in gruppo. Koop a parte. Savona candidato a fare il braccetto al posto di Kelly. Intanto parla Cristiano Zanetti: “La Juve può fare sei ... 🔗msn.com

Juventus, le ultime verso il Bologna: Vlahovic in parte in gruppo, Conceicao ancora a parte. Koopmeiners verso il forfait - La Juventus prosegue la propria marcia di avvicinamento all`importantissimo scontro diretto per un posto Champions League che vedrà i bianconeri di Igor Tudor affrontare. 🔗msn.com