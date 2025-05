Vlahovic Juve | risuonano le sirene dalla Premier League per l’attaccante serbo Si fa sotto ancora questo top club novità importanti

Vlahovic Juve: nuove sirene dalla Premier League per l’attaccante bianconero. C’è sempre questo top club sulle sue tracce, novità sul suo futuroCome riferito dal portale inglese TeamTalk, l’Arsenal pensa al doppio colpo in casa Juve: i Gunners sarebbero sulle tracce di Kenan Yildiz dopo Dusan Vlahovic.Il club inglese potrebbero presentare una maxi-offerta ai bianconeri nella prossima estate: Vlahovic è nella lista dei partenti da parte della dirigenza della Juve, mentre per la cessione di Kenan Yildiz servirà un’offerta monstre da parte di 80-90 milioni di euro. .com 🔗 Juventusnews24.com - Vlahovic Juve: risuonano le sirene dalla Premier League per l’attaccante serbo. Si fa sotto ancora questo top club, novità importanti : nuoveperbianconero. C’è sempretopsulle sue tracce,sul suo futuroCome riferito dal portale inglese TeamTalk, l’Arsenal pensa al doppio colpo in casa: i Gunners sarebbero sulle tracce di Kenan Yildiz dopo Dusan.Ilinglese potrebbero presentare una maxi-offerta ai bianconeri nella prossima estate:è nella lista dei partenti da parte della dirigenza della, mentre per la cessione di Kenan Yildiz servirà un’offerta monstre da parte di 80-90 milioni di euro. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, le sirene della Saudi Pro League risuonano forte per quell’attaccante: due squadre proveranno l’affondo! La situazione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, l’Arabia Saudita è pazza per quell’obiettivo di mercato della Juve! Due club ci provano per lui Cristiano Giuntoli potrebbe dover depennare dalla propria lista di obiettivi il nome di Victor Osimhen per il calciomercato Juve. Questo è quanto riporta Nicolò Schira sul suo profilo X. Stando a quanto asserisce il giornalista, nonché esperto di trattative, l’Arabia Saudita avrebbe messo gli occhi sul nigeriano. 🔗juventusnews24.com

Calciomercato Juve LIVE: bianconeri stregati da Talbi, sirene turche per Vlahovic - di Redazione JuventusNews24Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Juve non si ferma mai. La dirigenza bianconera è già al lavoro da settimane per individuare i profili giusti nel mercato invernale, con l’obiettivo di potenziare l’organico, valutazioni in prospettiva e un occhio al bilancio. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area Football Cristiano Giuntoli e il tecnico della prima squadra Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli reagisce così alla domanda sul mancato utilizzo del calciatore più pagato della Serie A - di Redazione JuventusNews24Vlahovic in panchina per Fiorentina Juve: Giuntoli parla così della scelta di mister Thiago Motta di non fare giocare il serbo Il direttore sportivo della Juve Cristiano Giuntoli ha parlato a DAZN dopo la brutta sconfitta contro la Fiorentina rispondendo così alla domanda sul mancato impiego di Vlahovic, calciatore più pagato della Serie A nel match del Franchi. VLAHOVIC IN PANCHINA PER 90 MINUTI – «Non vorrei parlare dei singoli, dobbiamo parlare di gruppo e uscirne tutti insieme e con calma ragione su quello che ci sta succedendo e tornare sui nostri ... 🔗juventusnews24.com

