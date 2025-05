Viviano difende Inzaghi | Ha la rosa più forte ma sono tre anni che non…

Viviano, ex portiere del nostro campionato, ha commentato la stagione di Simone Inzaghi e l'Inter, ecco cosa dice Emiliano Viviano a Tv Play ha parlato del tecnico dell'Inter Simone Inzgahi e non solo.LE PAROLE DI Viviano – «Il problema della narrazione degli allenatori è questo: vale per Conte e per chiunque. Uno che vuole bene a Conte dice: ha preso una squadra che è arrivata decima. uno a cui sta sul cazzo Conte dice: per 711 è la squadra che ha vinto lo scudetto due anni fa. Quindi uno può dire: Inzaghi ha la rosa più forte, ma dall'altra parte a Inzaghi sono 3 anni che praticamente non fanno mercato, i giocatori migliori sono andati via, si prendono i parametri zero cercando di indovinarli. Si va avanti con giocatori di 37 anni che devono giocare 50 partite l'anno. Perché io mi incazzo di gennaio? Tu a gennaio lo sai dove sei: secondo, primo, sei agli ottavi, sei avanti in coppa Italia devi giocare la Supercoppa e qualsiasi persona capisce che se ci sono degli infortuni è un problema.

Ordine difende l’operato di Inzaghi: «Cambi decisi da tre. Chi l’ha criticato a Parma ha capito ora?» - di RedazioneOrdine, il giornalista ha difeso Simone Inzaghi dalle critiche dopo il Parma: le sue dichiarazioni L’Inter si prepara a un tris di partite davvero impegnativo. La Champions col Bayern, il campionato col Bologna e il ritorno della semifinale di Coppa Italia col Milan. Mercoledì col Bayern l’Inter eguaglierà il numero di partite giocate in tutta la scorsa stagione: 49. Il giornalista Franco Ordine ha difeso l’operato di Inzaghi ai microfoni di Pressing. 🔗internews24.com

Trevisani difende l’Inter: «Squadra bellissima se si trucca, Inzaghi? Ha valorizzato giocatori che…» - di RedazioneTrevisani difende l’Inter: «Squadra bellissima se si trucca, Inzaghi? Ha valorizzato giocatori che…» Le parole del noto telecronista Intervenuto a Cronache Di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, ha parlato cosi dell’Inter dopo il ko contro la Juventus: LE PAROLE- «L’Inter che gioca come ha fatto in questi 4 anni, nel meglio dei suoi giocatori può vincere la Champions League. L’Inter è bellissima se si trucca, il trucco è il suo gioco, quello che le dà l’allenatore. 🔗internews24.com

Er Faina difende Inzaghi: Potevano essere 3 punti se la società fosse intervenuta a gennaio. Non ha tre rose e…” - Nell’anticipo del sabato pomeriggio disputato allo stadio “Ennio Tardini“, Parma e Inter hanno pareggiato con il risultato di 2-2, ma con i nerazzurri che alla fine del primo tempo vincevano per 2-0, grazie alle reti di Darmian al 15? e Thuram al 45?. Nella ripresa rimonta dei ducali con i neo entrati Bernabè al 60? […] L'articolo Er Faina difende Inzaghi: Potevano essere 3 punti se la società fosse intervenuta a gennaio. 🔗.com

