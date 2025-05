Viviano attacca Cassano | Non devi essere normale per dire così sull’Inter

Viviano, ha commentato il pensiero folle di Antonio Cassano sull’Inter. ATTACCO – Emiliano Viviano, ex calciatore con una parentesi brevissima anche all’Inter, ha parlato come ospite a TV Play. Tra i tanti temi toccati, Viviano ha attacco senza troppi veli Antonio Cassano che negli scorsi giorni aveva buttato giù il lavoro di Simone Inzaghi sul percorso dell’Inter in Champions League. Questo il suo pensiero: «Su Cassano lascio stare. Mi sono avvelenato da solo quando ho letto quelle cose. Se uno dice che se Inzaghi vince la Champions League è lo stesso un disastro, allora non devi essere normale per dire una cosa così. Ma il problema di Cassano è che se lui ha questa idea, non la cambia. Uno può vincere anche sette trofei, ma non cambia. 🔗 Inter-news.it - Viviano attacca Cassano: «Non devi essere normale per dire così sull’Inter» In collegamento con TV Play, l’ex portiere della Sampdoria, Emiliano, ha commentato il pensiero folle di Antonio. ATTACCO – Emiliano, ex calciatore con una parentesi brevissima anche all’Inter, ha parlato come ospite a TV Play. Tra i tanti temi toccati,ha attacco senza troppi veli Antonioche negli scorsi giorni aveva buttato giù il lavoro di Simone Inzaghi sul percorso dell’Inter in Champions League. Questo il suo pensiero: «Sulascio stare. Mi sono avvelenato da solo quando ho letto quelle cose. Se uno dice che se Inzaghi vince la Champions League è lo stesso un disastro, allora nonperuna cosa. Ma il problema diè che se lui ha questa idea, non la cambia. Uno può vincere anche sette trofei, ma non cambia. 🔗 Inter-news.it

Su questo argomento da altre fonti

Cassano attacca gli ex Juventus: "Parassiti, che vita fanno? Tre giocatori improponibili, Giuntoli ha parlato con 70 allenatori" - Antonio Cassano senza freni contro la Juventus. L`ex calciatore e oggi opinionista ha sparato a zero contro i bianconeri a `Viva el Futbol`.... 🔗calciomercato.com

Cassano: «Inzaghi ha buttato al cesso 2 scudetti!» E attacca Bastoni e Barella - Cassano critica ancora Simone Inzaghi, nonostante lo straordinario operato all’Inter. E poi si scaglia, come sempre, verso Bastoni e Barella. INZAGHI – Antonio Cassano, in collegamento su Viva El Futbol con Marco Materazzi, Daniele Adani e Nicola Ventola, attacca l’allenatore nerazzurro: «Io ricordo che l’Inter in questi tre anni ha buttato al cesso due scudetti e in Champions League, due anni, dovevi andare a casa col Porto, hai beccato il Benfica e poi il Milan. 🔗inter-news.it

Barella distrutto, Viviano non ci sta: “Cassano ha delirato” - Emiliano Viviano commenta le parole di Antonio Cassano, che ancora una volta critica il centrocampista dell’Inter L’Inter conquista l’andata dei quarti di finale di Champions contro il Bayern Monaco, ma la partita è ancora tutta da giocare al ritorno, a San Siro. Tra i protagonisti sicuramente Nicolò Barella, criticato aspramente da Antonio Cassano. È ormai noto che l’ex attaccante di Inter e Milan sia abbastanza contro il modo di interpretare il ruolo da centrocampista di Nicolò Barella. 🔗tvplay.it

Su questo argomento da altre fonti

Viviano demolisce Cassano: Non devi essere normale per dire una cosa del genere sull'Inter; Viviano attacca Cassano: “Ha delirato su Barella-Frattesi. Bastoni? Grazie al cazzo che…”; Cassano attacca Nico e Vlahovic: Sono improponibili, non fanno mai la differenza perché sono scarsi; Cassano distrugge Bastoni e Barella. Il duro commento di Viviano. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Viviano demolisce Cassano: “Non devi essere normale per dire una cosa del genere sull’Inter” - Viviano attacca Cassani per le considerazioni sull'Inter dopo la semifinale di Champions: "Anche di Dybala diceva che era una pi**a" ... 🔗fanpage.it

Viviano bastona Cassano: “Non devi essere tanto normale per arrivare a dire che…” - L'ex portiere, ospite su Tv Play, ha parlato delle dichiarazioni di Cassano sul lavoro di Inzaghi nonostante il cammino in Champions ... 🔗fcinter1908.it

Cassano: "Inter, stagione di me**a pure se vince la Champions". La dura replica di Viviano - In una diretta su Twitch l'ex portiere Emiliano Viviano ha risposto alle recenti dichiarazioni di Antonio Cassano. 🔗areanapoli.it