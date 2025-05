Vittima di truffa riesce ad avvisare live i veri carabinieri e scatta l' arresto

carabinieri. Il sedicente militari ha informato la Vittima che il. 🔗 Padovaoggi.it - Vittima di truffa riesce ad avvisare "live" i veri carabinieri e scatta l'arresto Inizia a funzionare l'attività di prevenzione alle truffe agli anziani. Il 29 aprile una donna residente ad Albignasego ha ricevuto una telefonata da parte di un ignoto interlocutore, il quale si è presentato come maresciallo dei. Il sedicente militari ha informato lache il. 🔗 Padovaoggi.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Truffa dello specchietto ad un anziano, i due imputati risarciranno le vittima - Avrebbero raggirato un 82enne con la classica “truffa dello specchietto” e poi lo avrebbero convinto a prelevare dal proprio conto corrente il denaro di un risarcimento per un danno mai provocato. Oggi 31 marzo Bryan Markovic, 23 anni, e Engy Levakovic, di 29, domiciliati a Treviso e di origine... 🔗trevisotoday.it

"Siamo i carabinieri, suo figlio è vittima di un incidente", l'ennesima truffa ad anziani sventata - È la classica truffa agli anziani che (purtroppo) miete ancora troppe vittime. Ma questa volta, grazie all'intervento dei carabinieri - quelli veri - sospettosi di un veicolo parcheggiato male, un'anziana signora ha riavuto indietro i suoi soldi. Arrestati due uomini pregiudicati campani di 38 e... 🔗milanotoday.it

Wilma Goich vittima di truffa: “Ero terrorizzata, minacciavano la mia famiglia. Ho perso quasi 400mila euro” - Ospite de La Volta Buona, Wilma Goich ha raccontato di essere stata vittima di truffa: "Ero terrorizzata, minacciavano me e la mia famiglia. Ho perso fino a 300mila euro". La cantante ha deciso di denunciare: "Siamo andati a processo e ho vinto, loro sono spariti".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Vittima di truffa riesce ad avvisare live i veri carabinieri e scatta l'arresto; Flagello truffe agli anziani: vittime due novantenni. Bottino da 10mila euro. Ecco il vademecum anti frode; Truffe agli anziani, un’altra vittima a Campo di Giove; Nocera Superiore, truffa dello specchietto: la denuncia dell'automobilista. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L’Aquila, 80enne vittima di una truffa: decisivi i carabinieri - I raggiri continuano ad essere all’ordine del giorno anche nella nostra regione. E gli ultimi truffatori sono stati arrestati proprio in territorio abruzzese Le Marche e l’Abruzzo sono confinanti ed è ... 🔗abruzzo.cityrumors.it

Tentata truffa bancaria ad avvocato di Lanciano. 'Qui la Questura di Chieti...'. Ma era un falso ispettore - Una truffa ben organizzata, curata nei minimi dettagli e senza alcuna approssimazione. Fallita però, fortunatamente, per un errore fatale dello stesso truffatore, che non aveva fatto i conti con la ... 🔗abruzzolive.tv

Truffe ad anziani: carabinieri in azione in Abruzzo - Sono sempre più numerosi e accurati gli interventi dei carabinieri in Abruzzo per sventare le truffe agli anziani ... 🔗rete8.it