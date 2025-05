Viticoltura biologica | a Bergamo un corso per la gestione sostenibile del vigneto

Viticoltura di oggi si trova ad affrontare nuove sfide: garantire la qualità del vino e rispondere a esigenze di sostenibilità ambientale e alle richieste di un mercato sempre più attento alla provenienza e all'impatto della produzione. È in questo contesto che nasce il corso 'Vigne Sostenibili: formazione in Viticoltura biologica'.L'obiettivo è chiaro: fornire agli operatori del settore vitivinicolo strumenti pratici per adottare tecniche sostenibili nella gestione quotidiana del vigneto. Azienda Bergamasca Formazione, propone percorsi formativi rivolti a chi già lavora o intende specializzarsi in ambiti tecnici e professionali, con un'offerta che tiene conto delle esigenze reali dei settori produttivi locali.Il corso 'Vigne Sostenibili' si inserisce in questa logica, offrendo contenuti aggiornati e modalità didattiche che uniscono teoria e pratica, grazie anche alla collaborazione con il Bio-Distretto dell'Agricoltura biologica e Sociale bergamasca.

