Visto che domani c’è un blackout META FB lo pubblico ora È ufficiale Firmato alle 8 | 20 | Bufala

META (ex Facebook) utilizzi le loro foto e dati personali. Stavolta il testo parla addirittura di un "blackout METAFB" previsto per domani, e afferma che sarebbe stato "ufficializzato in TV" e Firmato alle 8:20. Ma è tutto falso.

"Visto che domani c'è un blackout METAFB, lo pubblico ora" – Il messaggio è virale, cosa dice

Il messaggio, che molti utenti stanno copiando e incollando sulle proprie bacheche, recita più o meno così:

"Visto che domani c'è un blackout METAFB, lo pubblico ora. È ufficiale. Firmato alle 8:20. Era persino in TV."

A seguire, si suggerisce di copiare il testo per "bypassare il sistema" e impedire a Facebook (META) di usare le proprie foto e dati, minacciando una violazione della privacy e richiamando presunti consigli legali.

