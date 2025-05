Visite guidate alla scoperta della monumentale biblioteca storica

alla Classense le "Passeggiate tra i Chiostri", un ciclo di Visite guidate gratuite che offre l’opportunità di esplorare il monumentale edificio sede della storica biblioteca. La prima visita è prevista per sabato 3 maggio, alle 11. Seguiranno le altre previste per giovedì 15 maggio, alle. 🔗 Ravennatoday.it - Visite guidate alla scoperta della monumentale biblioteca storica TornanoClassense le "Passeggiate tra i Chiostri", un ciclo digratuite che offre l’opportunità di esplorare iledificio sede. La prima visita è prevista per sabato 3 maggio, alle 11. Seguiranno le altre previste per giovedì 15 maggio, alle. 🔗 Ravennatoday.it

Su altri siti se ne discute

Alla scoperta dei tesori dell’Abbazia di San Martino delle Scale, visite guidate e degustazioni di birra - MONREALE – Anche tra la fine di febbraio e gli inizio di marzo – 22 e 23 febbraio, e poi 8 e 9 marzo – sarà possibile partecipare alle visite guidate dell’abbazia di San Martino delle Scale, una delle più grandi d’Europa con oltre 22 mila metri quadrati di estensione. Con partenza domenica alle ore […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Catacomba di Villagrazia di Carini, visite guidate con gli archeologi alla scoperta degli affreschi dei primi cristiani - In inverno continuano le aperture alla catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini, aperta tutte le domeniche, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con visite guidate ogni ora, fino a un'ora prima della chiusura. Con i suoi oltre 3.500 metri quadrati di superficie scavata, la catacomba... 🔗palermotoday.it

In occasione della Sagra del pellegrino tre visite guidate alla scoperta del sobborgo della Ganga - Fine-settimana ricco di eventi per la Pro Loco Faenza che partecipa e collabora alla Sagra del Pellegrino con visite guidate diverse e in ben tre distinti momenti: venerdì pomeriggio, sabato pomeriggio e sabato sera. Poiché la Sagra del Pellegrino è organizzata dal Rione Rosso, le visite si... 🔗ravennatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Visite guidate alla scoperta della monumentale biblioteca storica; Firenze, nuove visite guidate alla Sinagoga e al cimitero monumentale ebraico; Cimitero monumentale di Bergamo - Un museo a cielo aperto - Lombardia Segreta - eventi; Grandi viaggiatori bolognesi alla scoperta del mondo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Firenze, nuove visite guidate alla Sinagoga e al cimitero monumentale ebraico - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Pratolino, dodici visite guidate gratuite alla scoperta del Parco delle Meraviglie - A Pratolino al via le visite guidate offerte gratuitamente dalla Città Metropolitana di Firenze, proprietaria del complesso inserito dal 2013 nel Patrimonio Mondiale dell’umanità dell’Unesco, insieme ... 🔗055firenze.it

Visita al cimitero monumentale di Bergamo - Oltre il monumentale ingresso, si cela un luogo di mistero e memoria, dove il tempo sembra sospeso tra le ombre delle statue e le iscrizioni consumate dal vento. Il Cimitero Monumentale di Bergamo non ... 🔗ecodibergamo.it